"Вони мають за все платити": Трамп заявив, що США не потрібна допомога України

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові мають достатній досвід у сфері безпілотників і не потребують допомоги України.

З такою заявою він виступив у телефонному інтерв'ю Fox News, коментуючи можливу співпрацю з Києвом у сфері протидії безпілотникам на тлі війни на Близькому Сході.

За словами Трампа, США мають власні технології та можливості для боротьби з безпілотниками.

"Я скажу вам одну річ щодо України. Вони повинні за все платити, і платять через НАТО. Коли вони купують у нас ракети, коли вони купують у нас що-небудь, гроші йдуть не їм, а НАТО оплачує рахунки. Чи допомагають вони нам у захисті від [іранських] дронів? Ні, нам не потрібна їхня допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, власне, найкращі дрони у світі", — заявив президент США.

Операція в Ірані та українські дрони

Раніше повідомлялося, що Саудівська Аравія веде переговори з Україною про придбання великої партії дронів-перехоплювачів, які можуть використовуватися для захисту від іранських ударних безпілотників типу "Шахед".

Крім того, Україна направила безпілотники-перехоплювачі та групу експертів з дронів для захисту американських військових баз у Йорданії. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті The New York Times.

Співзасновник DroneUA Валерій Яковенко раніше говорив, що зона ураження FPV-дронів постійно зростає. За його словами, сучасні технології дозволяють безпілотникам літакового типу долати все більші відстані.

"Навіть із повітряним стартом максимальна дальність зазвичай не перевищує 50–100 км, однак ця межа постійно зміщується — над цим працюють як українські інженери, так і противник, який копіює інновації", — пояснює він.

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як такий, що нейтрально висвітлює події. Однак канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

