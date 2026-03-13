Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Його можуть застрелити": у Фіцо придумали безглузду причину, щоб не їхати до Києва

Олексій Тесля
13 березня 2026, 18:08
За словами Річарда Такача, він радить Роберту Фіцо не їхати до Києва.
У Словаччині зробили нову заяву на адресу України

Головне:

  • У Словаччині бачать смертельну загрозу для Фіцо
  • Такач рекомендує Роберту Фіцо не їхати до Києва

Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач стверджує, що в Україні нібито є люди, здатні застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Пряму цитату соратника Фіцо про Україну наводить словацьке видання Dennik.

відео дня

Зазначимо, що заяву словацький міністр зробив після слів президента України Володимира Зеленського про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на тлі суперечок щодо блокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

За словами Такача, у зв'язку з цим він рекомендує Роберту Фіцо не їхати до Києва і "взагалі жодним чином не ступати на територію України".

/ Інфографіка - Главред

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини та різку реакцію угорського міністра.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини та припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Про персону: Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Словаччини Роберт Фіцо
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Це вже не енергетика: Світан назвав головну мету РФ в Україні на весну 2026 року

18:45Війна
Долар відійшов від рекорду, євро різко подешевшав: новий курс валют на 16 березня

17:25Економіка
Поки США дарують $10 млрд РФ, Україну просять про допомогу: підсумки переговорів у Парижі

16:19Війна
Популярне

Більше
Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти