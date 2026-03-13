"Його можуть застрелити": у Фіцо придумали безглузду причину, щоб не їхати до Києва

За словами Річарда Такача, він радить Роберту Фіцо не їхати до Києва.

У Словаччині зробили нову заяву на адресу України

Міністр сільського господарства Словаччини Річард Такач стверджує, що в Україні нібито є люди, здатні застрелити прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Пряму цитату соратника Фіцо про Україну наводить словацьке видання Dennik.

Зазначимо, що заяву словацький міністр зробив після слів президента України Володимира Зеленського про прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на тлі суперечок щодо блокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

За словами Такача, у зв'язку з цим він рекомендує Роберту Фіцо не їхати до Києва і "взагалі жодним чином не ступати на територію України".

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ одним ударом перекрили потік нафти РФ до Угорщини. Угорщина звинуватила Україну в "спробі втягнути" Будапешт у війну.

Як повідомляв Главред, раніше Орбан поскаржився Трампу після удару по "Дружбі". Дрони ЗСУ знову атакували нафтоперекачувальну станцію, що спричинило зупинку поставок нафти до Угорщини та різку реакцію угорського міністра.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нову різку заяву щодо України. У своєму відеозверненні він звинуватив українських військових у нібито жорстких погрозах на адресу Угорщини та припустив, що ЗСУ можуть опинитися біля східних кордонів його держави.

Про персону: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

