На Львівщині світла не буде до 9 годин: графіки відключень на 27 січня

Найбільше обмежень відчують споживачі груп 1.2 та 2.2.

Відключення світла на Львівщині 27 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Якими будуть графіки відключень на Львівщині 27 січня

Які групи найдовше будуть без світла

Де працюють пункти незламності

У вівторок, 27 січня, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх груп споживачів. Світло вимикатимуть два або три рази на добу. Про це повідомило Львівобленерго.

Причиною обмежень залишається дефіцит потужності в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців економно користуватися електроенергією та не вмикати одночасно потужні електроприлади, аби зменшити навантаження на мережу.

За інформацією обленерго, 27 січня тривалість відключень для окремих груп може сягати до 9 годин на добу. Найдовше без електроенергії будуть споживачі груп 1.2 та 2.2.

Графік відключень на 27 січня

Група 1

1.1. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 19:30.

1.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 23:00.

Група 2

2.1. Електроенергії немає з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.

2.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 23:00.

Група 3

3.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.

3.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30.

Група 4

4.1. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 19:30.

4.2. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 19:30.

Група 5

5.1. Електроенергії немає з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.

5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 16:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00.

Група 6

6.1. Електроенергії немає з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 22:00.

6.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00.

Графік відключень на Львівщині на 27 січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися свою групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Пункти незламності на Львівщині

На Львівщині працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта пунктів перебуває у режимі готовності і може бути відкритою у найкоротші терміни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:

авторизуватися у додатку;

перейти в розділ "Сервіси";

обрати пункт "Незламність".

На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.

Які прилади найбільше споживають електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, по всій Україні триває ліквідація наслідків ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури. У Києві без електропостачання залишаються понад 800 тисяч абонентів. До відновлювальних робіт залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби.

Також 26 січня у Київській області стабілізували електропостачання та перейшли до планових погодинних відключень. Водночас у ДТЕК наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною і може змінюватися залежно від навантаження та безпекової обстановки.

Як повідомляв Главред, у Києві понад 1200 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у столиці та Київській області, а також на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині й у Запоріжжі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Про джерело: Львівобленерго Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі. Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

