На Львівщині світла не буде до 9 годин: графіки відключень на 27 січня

У вівторок, 27 січня, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх груп споживачів. Світло вимикатимуть два або три рази на добу. Про це повідомило Львівобленерго.
Причиною обмежень залишається дефіцит потужності в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців економно користуватися електроенергією та не вмикати одночасно потужні електроприлади, аби зменшити навантаження на мережу.
За інформацією обленерго, 27 січня тривалість відключень для окремих груп може сягати до 9 годин на добу. Найдовше без електроенергії будуть споживачі груп 1.2 та 2.2.
Графік відключень на 27 січня
Група 1
- 1.1. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 19:30.
- 1.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 23:00.
Група 2
- 2.1. Електроенергії немає з 12:30 до 16:00, з 19:30 до 23:00.
- 2.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 23:00.
Група 3
- 3.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.
- 3.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30.
Група 4
- 4.1. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 19:30.
- 4.2. Електроенергії немає з 05:30 до 09:00, з 16:00 до 19:30.
Група 5
- 5.1. Електроенергії немає з 06:00 до 09:00, з 12:30 до 16:00, з 23:00 до 24:00.
- 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 16:00 до 19:30, з 23:00 до 24:00.
Група 6
- 6.1. Електроенергії немає з 09:00 до 12:30, з 19:30 до 22:00.
- 6.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 12:30 до 16:00.
Дізнатися свою групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.
Пункти незламності на Львівщині
На Львівщині працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта пунктів перебуває у режимі готовності і може бути відкритою у найкоротші терміни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.
Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:
- авторизуватися у додатку;
- перейти в розділ "Сервіси";
- обрати пункт "Незламність".
На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, по всій Україні триває ліквідація наслідків ударів РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури. У Києві без електропостачання залишаються понад 800 тисяч абонентів. До відновлювальних робіт залучені енергетики, тепловики, рятувальники та комунальні служби.
Також 26 січня у Київській області стабілізували електропостачання та перейшли до планових погодинних відключень. Водночас у ДТЕК наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається складною і може змінюватися залежно від навантаження та безпекової обстановки.
Як повідомляв Главред, у Києві понад 1200 багатоквартирних будинків залишаються без опалення. Найскладніша ситуація з енергетикою наразі у столиці та Київській області, а також на Харківщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині й у Запоріжжі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
