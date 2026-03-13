Як швидко та легко очистити фритюрницю від жиру: простий спосіб за 15 хвилин

Бразильський інженер-хімік Дієго Фернандес пропонує простий і щадний спосіб очищення, для якого не знадобляться агресивні засоби для чищення.

Як швидко та легко очистити фритюрницю від жиру

Ви дізнаєтеся:

Чому ефективна харчова сода

Як правильно очистити фритюрницю

Фритюрниця давно стала популярним кухонним приладом: вона дозволяє швидко готувати страви і при цьому вимагає мінімальної кількості олії. Однак з часом на дні кошика і на решітці починають накопичуватися жир, крихти та пригорілі залишки їжі. Про це пише Nlc.

Бразильський інженер-хімік Дієго Фернандес пропонує простий і щадний спосіб очищення, для якого не знадобляться агресивні засоби для чищення. Основні компоненти — звичайна харчова сода і дуже гаряча вода.

Чому ефективна харчова сода

Харчова сода, або гідрокарбонат натрію, має слаболужні властивості. Завдяки цьому вона ефективно розм'якшує жир і липкі забруднення.

Коли сода вступає в контакт з дуже гарячою водою, починається характерна реакція з утворенням піни. Це шипіння разом з високою температурою допомагає розчиняти жир і розм'якшувати забруднення, які застрягли в отворах решітки та інших важкодоступних місцях.

Додаткова перевага методу — відсутність необхідності інтенсивно терти поверхню. Це знижує ризик пошкодження антипригарного покриття фритюрниці.

Як правильно очистити фритюрницю

Метод особливо добре підходить для очищення кошика та решітки.

Насипте на дно кошика 1-2 столові ложки харчової соди, розподіливши її по поверхні.

Решітку залиште на місці, так розчин одночасно очищатиме обидві деталі.

Акуратно залийте соду майже киплячою водою так, щоб вона покрила забруднені ділянки.

Реакція почнеться практично відразу: з'явиться піна і легке шипіння.

Залиште розчин приблизно на 15 хвилин.

Згодом вода може стати каламутною і змінити колір — це означає, що жир і наліт почали розчинятися. Після цього злийте воду і промийте кошик та решітку. Якщо окремі плями залишаться, їх легко видалити м'якою губкою.

