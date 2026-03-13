Як швидко та легко очистити фритюрницю від жиру: простий спосіб за 15 хвилин

Фритюрниця давно стала популярним кухонним приладом: вона дозволяє швидко готувати страви і при цьому вимагає мінімальної кількості олії. Однак з часом на дні кошика і на решітці починають накопичуватися жир, крихти та пригорілі залишки їжі. Про це пише Nlc.
Бразильський інженер-хімік Дієго Фернандес пропонує простий і щадний спосіб очищення, для якого не знадобляться агресивні засоби для чищення. Основні компоненти — звичайна харчова сода і дуже гаряча вода.
Чому ефективна харчова сода
Харчова сода, або гідрокарбонат натрію, має слаболужні властивості. Завдяки цьому вона ефективно розм'якшує жир і липкі забруднення.
Коли сода вступає в контакт з дуже гарячою водою, починається характерна реакція з утворенням піни. Це шипіння разом з високою температурою допомагає розчиняти жир і розм'якшувати забруднення, які застрягли в отворах решітки та інших важкодоступних місцях.
Додаткова перевага методу — відсутність необхідності інтенсивно терти поверхню. Це знижує ризик пошкодження антипригарного покриття фритюрниці.
Як правильно очистити фритюрницю
Метод особливо добре підходить для очищення кошика та решітки.
- Насипте на дно кошика 1-2 столові ложки харчової соди, розподіливши її по поверхні.
- Решітку залиште на місці, так розчин одночасно очищатиме обидві деталі.
- Акуратно залийте соду майже киплячою водою так, щоб вона покрила забруднені ділянки.
- Реакція почнеться практично відразу: з'явиться піна і легке шипіння.
- Залиште розчин приблизно на 15 хвилин.
Згодом вода може стати каламутною і змінити колір — це означає, що жир і наліт почали розчинятися. Після цього злийте воду і промийте кошик та решітку. Якщо окремі плями залишаться, їх легко видалити м'якою губкою.
