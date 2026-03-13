Київ отримав нові трамваї: яким маршрутом вони курсуватимуть

Коротко:
- Минулого року Київ закупив 8 нових пасажирських вагонів
- Нові трамваї розроблені з урахуванням сучасних вимог до комфорту
На популярний трамвайний маршрут №27, що з'єднує три райони Лівого берега Києва, вийшли сучасні низькопідлогові вагони українського виробництва. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко у Facebook.
Місто вже запустило п'ять нових трамваїв, а ще три з'являться на лінії найближчим часом.
За словами мера, минулого року Київ закупив 8 нових пасажирських вагонів виробництва ТОВ "ТАТРА-ЮГ".
Усі вони працюватимуть на маршруті №27, який є надзвичайно важливим для сполучення Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів.
Нові трамваї розроблені з урахуванням сучасних вимог до комфорту та безпеки:
- вагони мають низьку підлогу та обладнані відкидними пандусами для маломобільних груп населення;
- у салоні встановлено системи кондиціонування та опалення; працює автоматизована система оплати проїзду;
- встановлено камери відеоспостереження для контролю ситуації в салоні та зовні;
- двері обладнані світловими та звуковими сигналами для зручності пасажирів з порушеннями зору або слуху.
Новини транспорту
Як повідомляв Главред, з 1 квітня 2025 року в Україні набули чинності оновлені Правила дорожнього руху, які дозволяють мотоциклам і мопедам користуватися смугами громадського транспорту.
У Києві двоповерховий автобус MAN A39 курсуватиме в тестовому режимі. Двоповерховий автобус виходить на маршрут тільки у вихідні, щоб вивчити експлуатаційні можливості для використання на маршрутах загального користування.
У Києві громадський транспорт працюватиме під час повітряних тривог. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
