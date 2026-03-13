Київ отримав нові трамваї: яким маршрутом вони курсуватимуть

Київ отримав нові трамваї

На популярний трамвайний маршрут №27, що з'єднує три райони Лівого берега Києва, вийшли сучасні низькопідлогові вагони українського виробництва. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко у Facebook.

Місто вже запустило п'ять нових трамваїв, а ще три з'являться на лінії найближчим часом.

За словами мера, минулого року Київ закупив 8 нових пасажирських вагонів виробництва ТОВ "ТАТРА-ЮГ".

Усі вони працюватимуть на маршруті №27, який є надзвичайно важливим для сполучення Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів.

Нові трамваї розроблені з урахуванням сучасних вимог до комфорту та безпеки:

вагони мають низьку підлогу та обладнані відкидними пандусами для маломобільних груп населення;

у салоні встановлено системи кондиціонування та опалення; працює автоматизована система оплати проїзду;

встановлено камери відеоспостереження для контролю ситуації в салоні та зовні;

двері обладнані світловими та звуковими сигналами для зручності пасажирів з порушеннями зору або слуху.

