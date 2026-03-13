Хореографка-зрадниця Тетяна Денисова натякнула на весілля: як вона виглядає

Хореографка і колись суддя українського танцювального проєкту "Танцюють усі" Тетяна Денисова, яка зрадила свою країну і вирушила заробляти криваві рублі в терористичній Росії та мріяла про окупацію України Росією, натякнула на одруження.
Про це путіністка написала на своїй сторінці в Instagram.
Зрадниця опублікувала свіже фото себе самої і додала дивний текст до нього.
До того, як Бог скаже "так", ви говорите "так" лише раз у житті. Вона також використала трек "Натяк на нас".
Про Денисову довго не було чутно, але буквально перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, її анонсував як члена журі телеканал СТБ у перезапуску танцювального шоу "Танці. World of Dance".
Пізніше канал виключив появу Денисової, яка відмовилася від публічного засудження російського терору щодо України.
Денисова ще з 2014 року "вичікувала, коли в Україну прийде правлячий режим РФ". Вона не хотіла їхати з Києва, насидженого місця. Її нібито все влаштовувало і починати життя з чистого аркуша їй було невигідно.
Про особу: Тетяна Денисова
Тетяна Денисова — танцівниця та хореографка, одна з членів журі українського танцювального талант-шоу "Танцюють усі". Вона багато років працювала та жила в Україні, була двічі одружена.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Денисова втекла до Росії, ні слова не сказала про вторгнення окупантів і тепер судить російське танцювальне шоу.
