Хореографка-зрадниця Тетяна Денисова натякнула на весілля: як вона виглядає

Прихильниця Путіна Тетяна Денисова опублікувала романтичний допис і натякнула на зміни в житті.

Прихильниця Путіна Денисова натякнула на весілля

Хореографка і колись суддя українського танцювального проєкту "Танцюють усі" Тетяна Денисова, яка зрадила свою країну і вирушила заробляти криваві рублі в терористичній Росії та мріяла про окупацію України Росією, натякнула на одруження.

Про це путіністка написала на своїй сторінці в Instagram.

Зрадниця опублікувала свіже фото себе самої і додала дивний текст до нього.

До того, як Бог скаже "так", ви говорите "так" лише раз у житті. Вона також використала трек "Натяк на нас".

Про Денисову довго не було чутно, але буквально перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, її анонсував як члена журі телеканал СТБ у перезапуску танцювального шоу "Танці. World of Dance".

Пізніше канал виключив появу Денисової, яка відмовилася від публічного засудження російського терору щодо України.

Денисова ще з 2014 року "вичікувала, коли в Україну прийде правлячий режим РФ". Вона не хотіла їхати з Києва, насидженого місця. Її нібито все влаштовувало і починати життя з чистого аркуша їй було невигідно.

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Сінді Кроуфорд, 60-річна супермодель вразила своїх підписників, розкривши свій 2,5-годинний розпорядок дня, який включає в себе підйом о 6 ранку, прослуховування додатка з Біблією та сухий масаж щіткою протягом перших п'яти хвилин після пробудження.

Раніше також Ліза Ющенко, яка живе в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, вирішила зробити фотосесію зі своєю дочкою Варварою, яку вона народила від сина колишнього президента України Віктора Ющенка Андрія.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Тетяна Денисова Тетяна Денисова — танцівниця та хореографка, одна з членів журі українського танцювального талант-шоу "Танцюють усі". Вона багато років працювала та жила в Україні, була двічі одружена. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Денисова втекла до Росії, ні слова не сказала про вторгнення окупантів і тепер судить російське танцювальне шоу.

