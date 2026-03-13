Ями на дорогах після зими: українців попередили про тривалий ремонт

Терміни закінчення ремонтних робіт передбачені за умови здійснення запланованого фінансування.

Оголошено терміни ремонту пошкоджених доріг

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України прокоментували питання про те, які терміни відновлення найбільш пошкоджених ділянок автодоріг після зимового сезону.

У відповідь на офіційний запит Главреда в Агентстві пояснили, що відновлення найбільш проблемних ділянок має бути завершено до липня поточного року.

Водночас уточнюється, що такі терміни робіт передбачені за умови здійснення запланованого фінансування.

"Оперативне усунення найбільш небезпечних деформацій дорожнього покриття може бути виконано до 30 червня 2026 року, за умови використання передбаченого фінансування у розмірі 4,6 млрд грн, а також залучення додаткових ресурсів приблизно на 10 млрд грн", — додали в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України.

Про джерело: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України — це центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій. Агентство відповідає за реалізацію державної політики у сфері відновлення та розвитку інфраструктури країни. Агентство було створене у 2023 році на базі Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") та державного підприємства "Укрінфрапроєкт" для координації масштабної відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок повномасштабної війни. Серед основних завдань установи — будівництво, реконструкція та ремонт автомобільних доріг державного значення, відновлення житлової, соціальної, транспортної та енергетичної інфраструктури, розвиток пунктів пропуску через державний кордон, а також забезпечення безпеки дорожнього руху та захисту об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, агентство координує проєкти відбудови, що фінансуються міжнародними партнерами, залучає інвестиції, управляє державними інфраструктурними активами та впроваджує сучасні системи закупівель і управління проєктами. Його структура включає центральний офіс, регіональні служби відновлення, централізовану закупівельну організацію та групу управління проєктами.

