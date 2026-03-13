Долар відійшов від рекорду, євро різко подешевшав: новий курс валют на 16 березня

На понеділок, 16 березня, Національний банк України зміцнив гривню відносно основних іноземних валют. Долар відійшов від максимуму, а євро та польський злотий подешевшали слідом. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 16 березня встановлено на рівні 44,14 грн/дол. Порівняно з п’ятницею, 13 березня (44,16 грн/дол.), американська валюта подешевшала на 2 копійки.
Суттєвіше знизився курс євро. Єдина європейська валюта на понеділок коштуватиме 50,67 грн/євро, що на 29 копійок менше, ніж було на 13 березня (50,96 грн/євро).
На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,05/44,10 грн/дол., а гривні до євро - 50,56/50,60 грн/євро.
Курс злотого на 16 березня
Слідом за доларом та євро дещо здешевшав і польський злотий. Його курс знизився майже на 9 копійок - з 11,96 грн до 11,87 грн.
Курс валют в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 13 березня Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар знову зріс і перевищив 44 грн, євро також трохи подорожчав, а злотий незначно подешевшав.
Раніше повідомлялося, що якщо курс закріпиться вище 43,5 грн за долар, він може зрости до 44 грн. Загалом у березні очікуються коливання в межах 43-44 грн за долар.
Крім цього, у Національному банку України заявили, що різких стрибків курсу долара не очікується. Коливання на валютному ринку залежать від балансу попиту та пропозиції, а також від зовнішніх факторів, зокрема ситуації на Близькому Сході.
Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред