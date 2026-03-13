Долар відійшов від рекорду, євро різко подешевшав: новий курс валют на 16 березня

НБУ посилив гривню одразу відносно трьох іноземних валют.

Курс валют на 16 березня

На понеділок, 16 березня, Національний банк України зміцнив гривню відносно основних іноземних валют. Долар відійшов від максимуму, а євро та польський злотий подешевшали слідом. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 16 березня встановлено на рівні 44,14 грн/дол. Порівняно з п’ятницею, 13 березня (44,16 грн/дол.), американська валюта подешевшала на 2 копійки.

Суттєвіше знизився курс євро. Єдина європейська валюта на понеділок коштуватиме 50,67 грн/євро, що на 29 копійок менше, ніж було на 13 березня (50,96 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,05/44,10 грн/дол., а гривні до євро - 50,56/50,60 грн/євро.

Курс злотого на 16 березня

Слідом за доларом та євро дещо здешевшав і польський злотий. Його курс знизився майже на 9 копійок - з 11,96 грн до 11,87 грн.

Як повідомляв Главред, 13 березня Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар знову зріс і перевищив 44 грн, євро також трохи подорожчав, а злотий незначно подешевшав.

Раніше повідомлялося, що якщо курс закріпиться вище 43,5 грн за долар, він може зрости до 44 грн. Загалом у березні очікуються коливання в межах 43-44 грн за долар.

Крім цього, у Національному банку України заявили, що різких стрибків курсу долара не очікується. Коливання на валютному ринку залежать від балансу попиту та пропозиції, а також від зовнішніх факторів, зокрема ситуації на Близькому Сході.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

