Шахеди вже летять, авіація піднята: обстріл України можливий уже цієї ночі

Ракетний обстріл України можливий уже цієї ночі

Країна-агресор РФ готує новий масований удар по території України із застосуванням балістичних ракет. Чергова атака може відбутися вже вночі 14 березня.

Як повідомляють моніторингові канали, існує загроза бойового вильоту стратегічної авіації Ту-22/95/160.

Також повідомляється, що були запуски БПЛА щонайменше з 5 напрямків і триває підготовка до запусків на інших локаціях.

Вже є інформація, що до 6 літаків Ту-95мс з авіабази "Біла" перебувають у повітрі. Виліт може бути як бойовим, так і передислокацією.

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що у 2026 році балістичні ракети можуть стати одним із ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому разі вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що у 2026 році російська балістика стане одним із основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Нагадаємо, 27 лютого російські дрони атакували Запоріжжя, травмувавши чотирьох осіб, серед яких підліток. Під час обстрілу загорілися два житлові будинки, господарська споруда, автомобіль і газопровід, а вибухова хвиля пошкодила ще кілька будинків.

Також у Києві ввечері 2 березня пролунав сильний вибух через атаку ворожих безпілотників. Мер Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях, сили ППО працюють над відбиттям удару.

Як повідомляв Главред, 1 березня президент України Володимир Зеленський попередив про нові атаки Росії на інфраструктуру. Він зазначив, що розвідка надає відповідну інформацію, тому всі, хто захищає країну, повинні залишатися зосередженими.

