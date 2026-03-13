Росія готує Іскандери та Калібри: названо терміни масованого обстрілу України

Валерій Романенко не виключає, що Росія також застосовуватиме балістичні ракети.

Росія готує новий масований удар

Важливе із заяв Романенка:

РФ завдає по Україні чотири масовані удари на місяць

Масований удар може статися вже протягом вихідних

Країна-агресор РФ традиційно протягом кількох останніх років завдає по Україні чотири масовані удари на місяць, заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Тому цілком імовірно, що черговий масований удар може статися вже протягом вихідних, сказав він у коментарі УНІАН.

Експерт нагадав, що під час удару 7 березня РФ використала близько 480 БПЛА різних типів, і уточнив, що лютий відрізнявся надмірною кількістю ракет, які РФ запустила по Україні.

"Зараз я очікую, що буде скромніше. Справа в тому, що під час тієї атаки у росіян ще були якісь надії на холодну погоду. Для розуміння динаміки. Я сказав, що було 4 обстріли на місяць у середньому. Але в лютому вперше за всю війну було 6 масованих обстрілів за місяць. За останні 2 роки лише один або два рази було 5 обстрілів на місяць. У лютому – 6, коли найсильніші морози", – пояснив він.

За словами аналітика, останнім часом росіяни вже "беруть ракети зі складів", а до цього вони загалом витримували темп – скільки виробляли, стільки й запускали. За його підрахунками, протягом лютого РФ також атакувала Україну 167 крилатими ракетами, що також удвічі перевищує виробничі можливості Росії.

"Цього місяця все скромніше. Під час першого нальоту летіли два "Циркони" і жодної Х-101, Х-32, Х-59 або "Кинжала". Тому, швидше за все, під час наступного нальоту використовуватимуть все ж ракети Х-101, але в обмеженій кількості. І ракети "Іскандер-К". Не виключені й "Калібри", хоча вони цього місяця вже літали по нас. З "Кинжалами" у росіян проблема. За минулий місяць вони випустили лише три. Можливо, це пов’язано з умовами експлуатації літаків МіГ-31К", – поділився він.

Співрозмовник не виключає, що РФ також застосовуватиме балістичні ракети. Однак їхня кількість навряд чи перевищить ту, яку Москва застосувала під час удару 7 березня – 13 ракет. Він упевнений, що найближчим часом РФ може зменшити кількість "Шахедів" під час масованих ударів після ураження складів БПЛА РФ у районі донецького аеропорту та заводу "Кремній Ел".

"Надалі цього місяця "Шахедів" буде менше. І тут загалом така тенденція, що кількість "Шахедів" у росіян не зростає. Як було у вересні 3200–3300, так і залишилося – за минулий місяць було випущено 3220", – додав Романенко.

Про персону: Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

