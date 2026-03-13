Алкоголь: Кейт Міддлтон зробила рідкісну заяву щодо своєї онкології

Принцеса Уельська зробила заяву, яка стосується її здоров’я та боротьби з раком.

Кейт Міддлтон згадала про хворобу

Кейт Міддлтон розповіла про зміну способу життя, яку вона внесла після того, як їй поставили діагноз "рак".

Як пише таблоїд People, 44-річна принцеса Уельська поділилася цим одкровенням під час відвідування пивоварні Southwark Brewing Company в Лондоні 12 березня, однієї з кількох зупинок, які вона та принц Вільям зробили того дня вздовж Темзи.

Кейт Міддлтон тепер більш обережна у своїх звичках

Наливаючи пиво в закладі, принцеса Кейт сказала: "З моменту встановлення діагнозу я майже не вживаю алкоголь. Тепер мені доводиться набагато уважніше стежити за цим", — написав Метт Вілкінсон із The Sun на X.

Королівський редактор додав, що потім Кейт звернула увагу на Вільяма і сказала: "Але ти ж любиш сидр", маючи на увазі улюблений напій свого чоловіка.

Кейт Міддлтон чудово виглядає

Принцеса Уельська зробила цю відверту заяву про зміну способу життя через 13 місяців після того, як оголосила про ремісію раку.

У березні 2024 року Кейт опублікувала відеозвернення, в якому повідомила про проходження лікування від раку, який був виявлений після операції на черевній порожнині, проведеної двома місяцями раніше.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

