'Ціни повзуть вгору': несподіваний прогноз нового подорожчання газу

Азія потребує величезної кількості газу і зараз розганяє ціни, каже Максим Гардус.

https://glavred.net/energy/ceny-polzut-vverh-neozhidannyy-prognoz-novogo-podorozhaniya-gaza-10748603.html Посилання скопійоване

З'явився прогноз розвитку ситуації на ринку СПГ

Важливе із заяв Гардуса:

Арабські країни та США стали основними постачальниками природного газу

Експерт з енергетичної політики аналітичного центру Razom We Stand Максим Гардус заявив, що раніше ціни на газ були прямо пропорційні. Однак зараз це незалежний біржовий товар, і він має свою власну ціну обігу.

"Наприклад, сьогодні ми бачимо цікаву ситуацію: ціна на Brent зменшилася, а ціна на газ не знизилася, саме тому, що вони більше не взаємопов'язані. Там інша ринкова ситуація через те, що Катар не поставляє газ на світовий ринок, ресурси переорієнтовуються, Азія потребує величезної кількості газу і зараз розганяє ціни. Це розганяє ціни і в Європі, оскільки після відмови від російського газу саме арабські країни і США стали основними постачальниками природного газу", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт нагадав про те, що в Сполучених Штатах в останні роки бурхливо розвивається інфраструктура зі скраплення газу.

"Будуються заводи по всьому східному узбережжю, а також в Техасі на березі Мексиканської затоки. Але те, що вони будуються, ще не означає, що вони вже побудовані. Тому відразу замінити такі обсяги газу неможливо. Тому ціни повзуть вгору", - говорить він.

Разом з тим співрозмовник вказав на те, що трубопровідний газ і скраплений газ - це не одне і те ж.

"Трубопровідний газ не можна просто взяти і відправити у вигляді СПГ – його потрібно спочатку скраплювати. У Росії основні потужності зі скраплення газу знаходяться на півночі, на Ямалі та в інших північних регіонах. Довгострокових контрактів там немає, тому що вони знаходяться під санкціями. А ті короткострокові контракти, які є, вже націлені на Азію", - уточнив він.

/ Главред

Гардус додав, що спеціальні місткі танкери-газовози вже йдуть по Північному Льодовитому океану до Китаю.

"Трубопровідний газ, який йде, наприклад, до Сербії, просто "засунути в бочку" і відправити до Китаю неможливо. Це просто неможливо технічно, тоді як перенаправити до Китаю СПГ, який зараз йде деяким європейським споживачам, можна", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Максима Гардуса:

Раніше повідомлялося про те, що РФ "набиває кишені" на тлі війни в Ірані. Експерт назвав три ключові вигоди для Кремля.

Нагадаємо, експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар також говорив, що конфлікт на Близькому Сході є ситуацією, про яку Росія мріяла протягом багатьох років. Чи зароблять на цьому росіяни багато - це залежить від того, скільки це триватиме.

Як повідомляв Главред, Indian Oil Corp відновила закупівлі російської нафти, придбавши п'ять партій для поставки в грудні від постачальників, які не підпадають під санкції. Це сталося незважаючи на тиск США, після якого більші індійські НПЗ тимчасово призупинили закупівлі російського палива.

Про персону: Максим Гардус Максим Гардус - український аналітик та експерт з енергетичної політики та санкцій. Спеціалізується на питаннях нафтового ринку, міжнародних енергетичних відносин і впливу санкцій на російську економіку. Працює експертом аналітичного центру Razom We Stand, який просуває ідею глобальної відмови від російських енергоносіїв і зміцнення енергетичної стійкості демократичних країн. Має значний досвід у сфері стратегічних комунікацій та медіа, регулярно коментує енергетичні теми для українських та міжнародних ЗМІ. Відомий як фахівець, здатний доступно пояснювати складні енергетичні та економічні процеси, роблячи акцент на питаннях енергетичної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред