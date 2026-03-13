"Цей біль посилився": Ольга Сумська висловилася щодо конфлікту з сестрою

Ольга Сумська зізнавалася, що Наталія їй "не пише, не дзвонить, не вітається при зустрічі".

Ольга Сумська вважає, що багато що залежить від позиції її сестри

Актриса не приховує, що така ситуація завдає їй болю

Українська актриса театру і кіно Ольга Сумська зізналася, що раптове припинення стосунків з її сестрою Наталією завдає їй болю. Про це Ольга Сумська заявила в коментарі "РБК-Україна".

За словами артистки, ситуація між ними залишається складною і багато в чому непередбачуваною. Сумська зазначила, що багато що залежить від позиції її сестри.

"Це дуже такий процес... непередбачуваний. Краще питання поставити Наталії В'ячеславівні. Я хочу почути її відповідь. Тому що... ну що ж, я постійно намагаюся, а там - стіна", - поділилася актриса.

Раніше, наприкінці минулого року, Ольга Сумська зізнавалася, що стосунки з сестрою залишаються напруженими вже тривалий час. За її словами, Наталія не підтримує з нею спілкування — не пише, не дзвонить і навіть не вітається під час випадкових зустрічей.

Актриса не приховує, що така ситуація завдає їй болю.

"І так вже давно. Знаєте, це боляче. Цей біль поглибився, вкорінився, зміцнився у своєму негативі. І, на жаль, до цього вже трохи звикла. Але я завжди відкрита до спілкування. Завжди. Я готова обійняти, простягнути руку, подарувати сестринське тепло", - заявляла актриса.

При цьому актриса не називає конкретної причини конфлікту. За її словами, довгі роки стосунки між сестрами були добрими, проте з часом щось змінилося.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Даша Астаф'єва поділилася добіркою випадкових фотографій.

Раніше також Кейт Міддлтон розповіла про зміну способу життя, яку вона внесла після того, як їй поставили діагноз "рак".

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

