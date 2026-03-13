Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Нікуди тебе забрати": рідні покинули 73-річну жінку в прифронтовому місті

Сергій Кущ
13 березня 2026, 22:52
Рідні покинули 73-річну жінку в прифронтовому місті / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

У Запоріжжі онуки відмовилися забрати свою бабусю подалі від ворожих обстрілів. 73-річну жінку вдалося евакуювати лише волонтерам.

Як розповіли в сюжеті ТСН, після смерті дочки вона залишилася зовсім сама. Але найбільше жінку ранили не вибухи навколо, а слова рідних.

відео дня

"Дуже страшно. Я вже чотири дні чекаю, що мене хтось забере. Сусідів немає, всі виїхали. Онуки сказали: "Нам нікуди забирати тебе, у нас місця для тебе немає". А що мені робити?", - розповіла Тетяна Михайлівна.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Єдиною підтримкою для пенсіонерки був маленький песик на прізвисько Пушок. Жінка довго не наважувалася евакуюватися, бо не хотіла залишати його самого.

Рідні кинули 73-річну жінку в прифронтовому місті / Фото: скріншот

Вранці перед виїздом вона погодувала собаку і сказала: "Останній раз тебе годую", думаючи, що вихованець залишиться помирати в порожньому й розбитому селі. Але волонтери вирішили інакше — вони забрали Пушка разом із господинею.

"Не хотілося залишати його там одного, бо на нього чекала лише смерть. Будемо десь влаштовувати цього хлопця", — розповів волонтер.

Дивіться відео про те, як відбувається евакуація людей з прифронтових регіонів:

Евакуація — останні новини України

Нагадаємо, у Херсоні в Дніпровському районі збільшили зону обов'язкової евакуації для сімей з дітьми. Причиною є зростання інтенсивності російських обстрілів.

Як повідомляв Главред, у семи громадах Старосалтівської громади в Харківській області оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов після засідання Ради оборони в п'ятницю, 30 січня.

Крім того, у п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, отримавши частку аудиторії 31,5%. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Запоріжжя эвакуация
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Реклама

Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти