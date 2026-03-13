"Нікуди тебе забрати": рідні покинули 73-річну жінку в прифронтовому місті

У Запоріжжі онуки відмовилися забрати свою бабусю подалі від ворожих обстрілів. 73-річну жінку вдалося евакуювати лише волонтерам.
Як розповіли в сюжеті ТСН, після смерті дочки вона залишилася зовсім сама. Але найбільше жінку ранили не вибухи навколо, а слова рідних.
"Дуже страшно. Я вже чотири дні чекаю, що мене хтось забере. Сусідів немає, всі виїхали. Онуки сказали: "Нам нікуди забирати тебе, у нас місця для тебе немає". А що мені робити?", - розповіла Тетяна Михайлівна.
Єдиною підтримкою для пенсіонерки був маленький песик на прізвисько Пушок. Жінка довго не наважувалася евакуюватися, бо не хотіла залишати його самого.
Вранці перед виїздом вона погодувала собаку і сказала: "Останній раз тебе годую", думаючи, що вихованець залишиться помирати в порожньому й розбитому селі. Але волонтери вирішили інакше — вони забрали Пушка разом із господинею.
"Не хотілося залишати його там одного, бо на нього чекала лише смерть. Будемо десь влаштовувати цього хлопця", — розповів волонтер.
Нагадаємо, у Херсоні в Дніпровському районі збільшили зону обов'язкової евакуації для сімей з дітьми. Причиною є зростання інтенсивності російських обстрілів.
Як повідомляв Главред, у семи громадах Старосалтівської громади в Харківській області оголосили примусову евакуацію сімей з дітьми. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов після засідання Ради оборони в п'ятницю, 30 січня.
Крім того, у п'яти населених пунктах Запорізької області оголошено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
Про джерело: ТСН
Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні.
