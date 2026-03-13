"Оскар-2026" вже незабаром: де дивитися церемонію

https://glavred.net/movies/oskar-2026-uzhe-skoro-gde-smotret-ceremoniyu-10748783.html Посилання скопійоване

Коли відбудеться "Оскар-2026"

Ви дізнаєтеся:

Коли відбудеться "Оскар-2026": дата, час і трансляція в Україні

У ніч на 16 березня відбудеться 98-а церемонія вручення премії "Оскар-2026", яка пройде в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

В Україні церемонію коментуватиме актор театру та кіно, театральний режисер Олексій Гнатковський. Він стане ведучим передшоу.

відео дня

98-а церемонія вручення премії "Оскар 2026" відбудеться в ніч з 15 на 16 березня. Початок передшоу — о 23:00 15 березня. Сама ж церемонія нагородження розпочнеться о 01:00.

Шоу транслюватиметься на каналі ABC і на стрімінговому сервісі Hulu, в Україні — на телеканалі "Суспільне Культура".

Хто вручатиме премію "Оскар" у 2026 році

Як повідомляється на офіційному сайті Oscars.org, серед голлівудських зірок, які вийдуть на сцену, щоб вручати нагороди та не тільки, будуть: Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Демі Мур, Майя Рудольф, Кумайл Нанджані, Чейз Інфініті, Ніколь Кідман, Ченнінг Татум, Педро Паскаль, Юен Макгрегор, Сігурні Уівер, Роуз Бірн.

Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та видатні творчі досягнення у світовому кіно за минулий рік. Найбільше номінацій у 2026 році отримала стрічка "Грішники" (Sinners) — вона представлена відразу в 16 категоріях. Другим за кількістю номінацій став фільм "Битва за битвою" (One Battle After Another), який претендує на 13 нагород.

"Оскар-2026" - головне

Як писав Главред, раніше в мережі з'явилися перші прогнози букмекерів, які роблять ставки на те, хто може стати лауреатом престижної нагороди. Зокрема, міжнародний сайт порівняння коефіцієнтів Oddschecker вже опублікував власні прогнози.

Що таке нагорода "Оскар"? "Оскар" — найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром при кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer у 1927 році. Сам приз — позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред