"Оскар-2026" вже незабаром: де дивитися церемонію

Віталій Кірсанов
13 березня 2026, 19:33
98-а церемонія вручення премії "Оскар 2026" відбудеться в ніч з 15 на 16 березня.
Коли відбудеться
  • Коли відбудеться "Оскар-2026": дата, час і трансляція в Україні
  • Хто вручатиме премію "Оскар" у 2026 році

У ніч на 16 березня відбудеться 98-а церемонія вручення премії "Оскар-2026", яка пройде в театрі Dolby в Лос-Анджелесі.

В Україні церемонію коментуватиме актор театру та кіно, театральний режисер Олексій Гнатковський. Він стане ведучим передшоу.

Коли відбудеться "Оскар-2026": дата, час і трансляція в Україні

98-а церемонія вручення премії "Оскар 2026" відбудеться в ніч з 15 на 16 березня. Початок передшоу — о 23:00 15 березня. Сама ж церемонія нагородження розпочнеться о 01:00.

Шоу транслюватиметься на каналі ABC і на стрімінговому сервісі Hulu, в Україні — на телеканалі "Суспільне Культура".

Хто вручатиме премію "Оскар" у 2026 році

Як повідомляється на офіційному сайті Oscars.org, серед голлівудських зірок, які вийдуть на сцену, щоб вручати нагороди та не тільки, будуть: Хав'єр Бардем, Кріс Еванс, Демі Мур, Майя Рудольф, Кумайл Нанджані, Чейз Інфініті, Ніколь Кідман, Ченнінг Татум, Педро Паскаль, Юен Макгрегор, Сігурні Уівер, Роуз Бірн.

Під час церемонії традиційно оголосять переможців у 24 номінаціях, відзначивши найкращі фільми та видатні творчі досягнення у світовому кіно за минулий рік. Найбільше номінацій у 2026 році отримала стрічка "Грішники" (Sinners) — вона представлена відразу в 16 категоріях. Другим за кількістю номінацій став фільм "Битва за битвою" (One Battle After Another), який претендує на 13 нагород.

"Оскар-2026" - головне

Як писав Главред, раніше в мережі з'явилися перші прогнози букмекерів, які роблять ставки на те, хто може стати лауреатом престижної нагороди. Зокрема, міжнародний сайт порівняння коефіцієнтів Oddschecker вже опублікував власні прогнози.

Актор театру та кіно Олексій Гнатковський стане ведучим передшоу та коментатором трансляції церемонії "Оскар-2026" на телеканалі "Суспільне Культура".

Що таке нагорода "Оскар"?

"Оскар" — найпрестижніша нагорода в кінематографі США та щорічний приз із багатьма номінаціями. Вручається з 1929 року Американською академією кіномистецтва, створеною Луїсом Майєром при кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer у 1927 році. Сам приз — позолочена статуетка, відома з 1939 року як "Оскар".

"Вони мають за все платити": Трамп заявив, що США не потрібна допомога України

Це вже не енергетика: Світан назвав головну мету РФ в Україні на весну 2026 року

Долар відійшов від рекорду, євро різко подешевшав: новий курс валют на 16 березня

Росія офіційно "перемалювала" кордони України: яке місто віддали Кремлю

Гороскоп на завтра 14 березня: Тельцям - невдача, Козорогам - напруження

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з лисицею за 23 с

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

