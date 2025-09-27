Чому Україна виграє війну: Financial Times назвав кілька аргументів

Сьогодні Росія контролює менше української території, ніж у серпні 2022 року.

Україна перемагає у війні, впевнені у Financial Times / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Що написано в матеріалі Financial Times:

РФ не може домогтися рішучого перелому на суші та на морі

У перші місяці війни Захід боявся давати Україні зброю

Автор статті критикує Захід за боягузтво і нерішучість

Всупереч російському наративу про те, що путінська армія впевнено просувається на фронті й від дня на день захопить Київ і Львів, навіть таким україноскептикам як Дональд Трамп на четвертий рік війни стало зрозуміло, що саме Україна зараз найбільше підходить на роль переможця. Про це на сторінках Financial Times пише ізраїльський історик і публіцист Юваль Ной Харарі.

Він нагадує, що очевидною метою тотального російського вторгнення в лютому 2022 року було повне підкорення України та ліквідація її державного суверенітету. Однак сьогодні Росія контролює менше української території, ніж у серпні 2022 року, і досі не змогла захопити жодного стратегічно важливого міста, як-от Харків чи Київ.

Божевільні втрати Росії за мінімальних захоплень території Харарі порівнює з "успіхами" армій у Першій світовій війні і проводить аналогію з американським вторгненням до Іраку 2003 року.

"Це так, ніби через понад три роки після вторгнення в Ірак у 2003 році США вдалося б захопити лише 20 відсотків країни, зазнавши при цьому 1 мільйон втрат. Вважав би хтось це американською перемогою?" - риторично запитує автор статті.

Харарі констатує, що Росія не може домогтися рішучого перелому не тільки на суші. На морі українські дрони і ракети загнали російські кораблі в найвіддаленішу доступну бухту, а в небі російські літаки бояться навіть близько підлітати до лінії фронту.

Для порівняння ізраїльський історик наводить 12-денну війну Ізраїлю проти Ірану в червні цього року, коли ізраїльська авіація встановила повний контроль над іранським небом приблизно за 36 годин, не втративши жодного літака.

Ще один показовий момент, на який звертає увагу автор публікації: у цій війні був лише один випадок втручання іноземної армії в бойові дії. І це була КНДР, яка допомагала Росії. Натомість Україна, хоч і отримувала матеріальну допомогу від Заходу, увесь час була змушена воювати лише самотужки.

Харарі нагадує, що в перші місяці війни Україна відбивалася майже виключно власною зброєю, бо Захід боявся давати щось серйозніше за каски. Він переконаний, що Україна здобула б повну військову перемогу ще у 2022 чи 2023 році, якби одразу отримала все необхідне - до того, як Росія налаштувала свою армію та економіку на повномасштабну війну.

Автор статті критикує Захід за боягузтво і нерішучість навіть у ситуаціях, коли йдеться про їхні власні кордони, як у випадку з російськими дронамі і літаками в повітряному просторі НАТО.

"Якщо Росія завтра нападе на Європу, а США вирішать не втручатися в бойові дії, найбільшим військовим активом Європи буде українська армія. Американським військовим також є чого навчитися з бойового досвіду України та її передової збройової промисловості. Ймовірно, це одна з причин, чому президент Трамп останнім часом став більше підтримувати Україну. Він любить підтримувати переможців", - резюмує історик.

Чи реальне повернення до кордонів 1991 року - думка експерта

Як писав Главред, повернення України до кордонів 1991 року малоймовірне, проте не виключається повністю. Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач зазначив, що такий сценарій може стати можливим у разі краху Росії, зокрема падіння її політичного керівництва та розпаду системи управління.

"Тобто коли буде щось аналогічне розпаду СРСР або навіть краху Російської імперії 1917 року. Внутрішні заворушення, внутрішній безлад і відсутність волі утримувати ці території або захищати їх - саме такі умови мають скластися. Тоді солдати, які перебувають на окупованій частині України, заберуть зброю і повернуться додому, щоб там вирішувати проблеми, наприклад, боротися за власність, владу, престиж, їжу і так далі", - заявив Горбач.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як писав Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки до закінчення війни, але водночас ніхто не розглядає "корейську" або будь-яку іншу модель, оскільки не знає, що врешті-решт буде.

Зеленський заявив про наявність двох стратегічних планів - завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Президент США Дональд Трамп закликав країни знизити ціни на нафту, щоб у такий спосіб змусити Росію закінчити війну проти України.

Також Трамп 19 вересня провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери двох країн обговорили, зокрема, й Україну.

"Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, зокрема щодо торгівлі, фентанілу, необхідності припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди про TikTok", - додав він.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

