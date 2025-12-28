Відключення світла 28 грудня: з'явилися графіки для Києва на неділю

Графіки погодинних відключень поки що діють лише для одного з берегів столиці.

Як вимикатимуть світло у столиці 28 грудня / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Як вимикатимуть світло у Києві 28 грудня

У якій частині столиці діють екстрені відключення електроенергії

У Києві на Лівому березі вже понад добу тривають екстрені відключення світла, і повернення до погодинних графіків поки що неможливе, адже ситуація залишається складною. Водночас на Правому березі енергетики змогли стабілізувати ситуацію й замінити аварійні відключення погодинними графіками. Про це повідомляють у ДТЕК.

"Через перевантаження пошкоджених мереж тут продовжують застосовуватися екстрені відключення. Правий берег Києва повернувся до графіків відключень", - йдеться в повідомленні. відео дня

У ДТЕК опублікували графіки погодинних відключень світла для Правого берега столиці.

Згідно з графіками, кияни будуть без світла мінімум 4 години (підгрупа 4.2), максимум - 11 годин (підгрупа 2.1).

Коли менше вимикатимуть світло в Україні - думка експерта

Експерт з енергетики, очільник Ліги Енергетичного Розвитку України Олександр Голіздра запевнив, що тривалість та частота відключень електроенергії зменшиться лише тоді, коли російські ракети та "Шахеди" перестануть пошкоджувати мережі та генерацію.

"Це залежить від ефективності ППО та ступеня захищеності підстанцій", - сказав Голіздра.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - новини за темою

Як писав Главред, у неділю, 28 грудня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть у більшості областей.

Нагадаємо, 27 грудня, у Києві та Київській області, через ворожі атаки на енергетичні об’єкти, залишаються без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі. Виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов розповів, що ворог цілив по об'єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Атаки почалися вночі та тривали протягом дня.

Тим часом нардеп від фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що новорічну ніч усі українці, ймовірно, будуть святкувати зі світлом.

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

