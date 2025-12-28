Пункт управління РФ запалав: СБС провели успішну операцію в Криму

Що повідомив "Мадяр":
- СБС уразили низку важливих об'єктів РФ у Криму
- У Чорноморському уражено РЛС "Валдай"
- Під ударом українських військових опинився один із пунктів управління окупантів
У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Командувач Сил безпілотних систем ЗС України Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про успішну роботу 1 окремого центру безпілотних систем.
У Telegram він написав, що підрозділ ЗСУ відпрацював по низці військових об'єктів країни-агресорки Росії на півострові.
Що вдалося уразити українським військовим
У селищі Чорноморське під удар українських сил потрапила радіолокаційна станція "Валдай". Цей російський мобільний комплекс призначений для виявлення та боротьби з дронами.
У цьому ж населеному пункті підрозділ СБС уразив пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, а також базу зберігання та запуску морського безекіпажного катера.
Дивіться відео ураження військових об'єктів РФ у Криму:
Сили оборони не вперше влучають по пунктах управління РФ в Криму
Главред писав, що наприкінці листопада ВМС у взаємодії з ССО Збройних сил України на аеродромі Саки на тимчасово окупованій території Криму уразили кілька важливих військових об'єктів.
Зокрема було уражено пункт управління, місця зберігання ударних БпЛА і кілька об'єктів ППО, зокрема ЗРК "Тор-М2" і "Панцир-С1".
Удари України по Криму - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 22 грудня під приціл ракети українського виробництва потрапив тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці.
Раніше, 20 грудня, стало відомо, що бійці Служби безпеки України потужно влупили по російських літаках Су-27 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
Напередодні, 18 грудня, українські дрони також здійснили успішну атаку на військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Уражено техніку окупантів на сотні мільйонів доларів.
Про персону:"Мадяр"
Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).
До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".
З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.
