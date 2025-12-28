Рус
Пункт управління РФ запалав: СБС провели успішну операцію в Криму

Анна Косик
28 грудня 2025, 11:00
Українські військові не обмежилися ураженням одного важливого об'єкта.
Що відомо про нічну атаку на Крим

Що повідомив "Мадяр":

  • СБС уразили низку важливих об'єктів РФ у Криму
  • У Чорноморському уражено РЛС "Валдай"
  • Під ударом українських військових опинився один із пунктів управління окупантів

У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Командувач Сил безпілотних систем ЗС України Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про успішну роботу 1 окремого центру безпілотних систем.

У Telegram він написав, що підрозділ ЗСУ відпрацював по низці військових об'єктів країни-агресорки Росії на півострові.

відео дня

Що вдалося уразити українським військовим

У селищі Чорноморське під удар українських сил потрапила радіолокаційна станція "Валдай". Цей російський мобільний комплекс призначений для виявлення та боротьби з дронами.

У цьому ж населеному пункті підрозділ СБС уразив пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, а також базу зберігання та запуску морського безекіпажного катера.

Дивіться відео ураження військових об'єктів РФ у Криму:

Сили оборони не вперше влучають по пунктах управління РФ в Криму

Главред писав, що наприкінці листопада ВМС у взаємодії з ССО Збройних сил України на аеродромі Саки на тимчасово окупованій території Криму уразили кілька важливих військових об'єктів.

Зокрема було уражено пункт управління, місця зберігання ударних БпЛА і кілька об'єктів ППО, зокрема ЗРК "Тор-М2" і "Панцир-С1".

ЗРК Панцир-С1/ Інфографіка: Главред

Удари України по Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 22 грудня під приціл ракети українського виробництва потрапив тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці.

Раніше, 20 грудня, стало відомо, що бійці Служби безпеки України потужно влупили по російських літаках Су-27 на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Напередодні, 18 грудня, українські дрони також здійснили успішну атаку на військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Уражено техніку окупантів на сотні мільйонів доларів.

Про персону:"Мадяр"

Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України).

До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт".

З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 28 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Путін пригрозив захопленням нових територій і поставив Україні ультиматум

Китайський гороскоп на завтра 28 грудня: Бикам - жертви, Драконам - страх

Китайський гороскоп на завтра 28 грудня: Бикам - жертви, Драконам - страх

"Це найсприятливіший період": Буданов назвав місяць ймовірного завершення війни

"Це найсприятливіший період": Буданов назвав місяць ймовірного завершення війни

Відключення світла в Україні - графіки на 28 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 28 грудня (оновлюється)

"Думала, що це кінець": українські зірки постраждали від удару по КиєвуВідео

