Пункт управління РФ запалав: СБС провели успішну операцію в Криму

Українські військові не обмежилися ураженням одного важливого об'єкта.

Що відомо про нічну атаку на Крим / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив "Мадяр":

СБС уразили низку важливих об'єктів РФ у Криму

У Чорноморському уражено РЛС "Валдай"

Під ударом українських військових опинився один із пунктів управління окупантів

У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Командувач Сил безпілотних систем ЗС України Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про успішну роботу 1 окремого центру безпілотних систем.

У Telegram він написав, що підрозділ ЗСУ відпрацював по низці військових об'єктів країни-агресорки Росії на півострові.

Що вдалося уразити українським військовим

У селищі Чорноморське під удар українських сил потрапила радіолокаційна станція "Валдай". Цей російський мобільний комплекс призначений для виявлення та боротьби з дронами.

У цьому ж населеному пункті підрозділ СБС уразив пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, а також базу зберігання та запуску морського безекіпажного катера.

Дивіться відео ураження військових об'єктів РФ у Криму:

Сили оборони не вперше влучають по пунктах управління РФ в Криму

Главред писав, що наприкінці листопада ВМС у взаємодії з ССО Збройних сил України на аеродромі Саки на тимчасово окупованій території Криму уразили кілька важливих військових об'єктів.

Зокрема було уражено пункт управління, місця зберігання ударних БпЛА і кілька об'єктів ППО, зокрема ЗРК "Тор-М2" і "Панцир-С1".

Про персону:"Мадяр" Бровді Роберт Йо́сипович (позивний "Мадяр") — український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник арт-фундації "БровдіАрт". З січня 2024 року підрозділ "Птахи Мадяра" разом з Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

