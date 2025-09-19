"Ми досягли прогресу": Трамп і Сі Цзіньпін обговорили припинення війни

Ви дізналися:
- Про що говорили світові лідери
- Про що домовилися
Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 19 вересня, провели телефонну розмову.
Лідери двох країн обговорили, зокрема, й Україну, повідомив американський лідер.
Трамп написав, що "завершив дуже продуктивну телефонну розмову" із Сі.
"Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, зокрема щодо торгівлі, фентанілу, необхідності припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди про TikTok", - додав він.
Також, за словами президента США, він домовився з Сі про зустріч на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, а також про обмін візитами - Трамп поїде до Китаю 2026 року, а Сі до США - "у відповідний час".
Це була перша розмова лідерів США та Китаю з червня, яка відбулася на тлі анонсованих домовленостей про майбутнє соцмережі TikTok та переговорів щодо торгівлі.
Відносини Китаю та РФ - новини за темою
Нагадаємо, 8 травня під час візиту до Москви Сі Цзіньпін назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку без домінування США. Китай і Росія підтвердили спільну позицію щодо війни в Україні.
Також лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Росія підтримує перенесення китайських виробництв на свою територію і готова створити для цього сприятливі умови. Він назвав двосторонні відносини між країнами "зразковими" і похвалився рекордним експортом сировини в Китай.
Як повідомляв Главред, нардеп Олександр Мережко заявив, що Росія отримує підтримку від авторитарного союзу на чолі з Китаєм, який надає їй економічну допомогу і поширює прокремлівську риторику. Він закликав США та їхніх союзників рішуче підтримати Україну, щоб не допустити перемоги об'єднання авторитарних держав.
