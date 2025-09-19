"Ми досягли прогресу": Трамп і Сі Цзіньпін обговорили припинення війни

Лідери двох країн обговорили Україну, повідомив американський лідер.

https://glavred.net/world/my-dostigli-progressa-tramp-i-si-czinpin-obsudili-prekrashcheniya-voyny-10699664.html Посилання скопійоване

Трамп і Сі Цзіньпін обговорили припинення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ви дізналися:

Про що говорили світові лідери

Про що домовилися

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 19 вересня, провели телефонну розмову.

Лідери двох країн обговорили, зокрема, й Україну, повідомив американський лідер.

відео дня

Трамп написав, що "завершив дуже продуктивну телефонну розмову" із Сі.

"Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, зокрема щодо торгівлі, фентанілу, необхідності припинення війни між Росією та Україною, а також затвердження угоди про TikTok", - додав він.

Також, за словами президента США, він домовився з Сі про зустріч на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї, а також про обмін візитами - Трамп поїде до Китаю 2026 року, а Сі до США - "у відповідний час".

Це була перша розмова лідерів США та Китаю з червня, яка відбулася на тлі анонсованих домовленостей про майбутнє соцмережі TikTok та переговорів щодо торгівлі.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Відносини Китаю та РФ - новини за темою

Нагадаємо, 8 травня під час візиту до Москви Сі Цзіньпін назвав Путіна союзником у побудові нового світового порядку без домінування США. Китай і Росія підтвердили спільну позицію щодо війни в Україні.

Також лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з Сі Цзіньпіном заявив, що Росія підтримує перенесення китайських виробництв на свою територію і готова створити для цього сприятливі умови. Він назвав двосторонні відносини між країнами "зразковими" і похвалився рекордним експортом сировини в Китай.

Як повідомляв Главред, нардеп Олександр Мережко заявив, що Росія отримує підтримку від авторитарного союзу на чолі з Китаєм, який надає їй економічну допомогу і поширює прокремлівську риторику. Він закликав США та їхніх союзників рішуче підтримати Україну, щоб не допустити перемоги об'єднання авторитарних держав.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред