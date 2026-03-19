Коли закінчиться війна з Іраном: оприлюднено несподіваний прогноз і головну умову

"Близький Схід за своєю природою є регіоном, де періодично відбуваються загострення", — попередив Віктор Андрусів.

Названо ймовірні терміни завершення війни в Ірані

Важливе із заяв Андрусіва:

Сама війна може тривати роками, навіть десятиліттями

Не виключено, що війна незабаром завершиться на глобальному рівні

Політичний аналітик, військовослужбовець Віктор Андрусів прокоментував питання про те, скільки загалом може тривати війна в Ірані і від чого це залежатиме.

"Тут важливо розуміти специфіку. Сама війна може тривати роками, навіть десятиліттями. Але ключове питання — наскільки вона буде глобальною. Я не думаю, що глобальна фаза може тривати довше одного-трьох місяців", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, не виключено, що навіть протягом місяця вона завершиться на глобальному рівні.

"Водночас локальні протистояння можуть зберігатися. Близький Схід за своєю природою є регіоном з періодичними загостреннями. Тому йдеться не про повне завершення війни, а про її перехід з глобального рівня на локальний. Тобто це може бути тривалий конфлікт низької інтенсивності", — не виключає він.

Співрозмовник також вважає, що фактично це вже відбувається, наприклад, у протистояннях за участю Ізраїлю та різних угруповань у регіоні.

"Періодично будуть виникати нові удари, загострення, але без масштабної ескалації. Зараз ключове питання — це Ормузька протока. Якщо ситуація навколо неї стабілізується, то, ймовірно, Дональд Трамп оголосить про "перемогу" і фактично пустить ситуацію на самоплив", — додав Андрусів.

Удари по Ірану — новини за темою

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Нагадаємо, у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні.

Раніше повідомлялося про те, що Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Інші новини:

Про персону: Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

