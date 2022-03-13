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По Яворівському полігону випустили 30 ракет: 9 загиблих, 57 осіб поранено

13 березня 2022, 10:46

Літаки вилетіли з російського Саратова в акваторію Чорного моря. Саме звідти проводилися удари, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Ракета, Нептун
Росія обстріляла Міжнародний миротворчий центр / УНІАН

Вранці в неділю, 13 березня, російські військові обстріляли Міжнародний миротворчий центр на Яворівщині.

За попередніми даними, було випущено близько 30 крилатих ракет.

"Літаки вилетіли з російського Саратова в акваторію Чорного моря. Саме звідти проводилися удари", - розповів мер Львова Андрій Садовий.

Він повідомив про 9 загиблих. 57 осіб поранено. Зараз надається медична допомога. Частина поранених вже доставлена до львівських лікарень.

Радник глави МВС Вадим Денисенко під час телемарафону заявив, що ударом по Яворівському полігону росіяни намагаються показати, що немає ніякої спокійної та безпечної точки в Україні.

Як повідомляв Главред, вночі в неділю, 13 березня, у Львові пролунали сильні вибухи. Це сталося під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.

Російські окупанти також завдали удару по аеропорту Івано-Франківська. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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