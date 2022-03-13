Поранених окупантів везуть до Білорусі, лікарні забиті, крові не вистачає - Генштаб

У зв'язку з втратами Збройні Сили РФ формують нові підрозділи / Фото Reuters

Сьогодні, 13 березня 2022 року - вісімнадцята доба війни Росії проти України.

Як повідомили у Генштабі, російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб.

"В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права ворог продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об'єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей і обшуки серед місцевих жителів, переодягається в цивільний одяг і форму ЗС України", - йдеться у повідомленні.

При цьому морально-психологічний стан військ противника продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства і відмов у виконанні наказів.

На території Білорусі в медичних установах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ.

"Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалася кампанія зі збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення", - повідомили в Генштабі.

У зв'язку з втратами Збройні Сили Російської Федерації формують нові підрозділи. Зокрема, планується залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника. Зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) і два БПЛА", - резюмували в Генштабі.

Як повідомляв Главред, російські окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області. За попередніми даними, було випущено 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється.

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