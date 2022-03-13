УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Поранених окупантів везуть до Білорусі, лікарні забиті, крові не вистачає - Генштаб

13 березня 2022, 08:16

Російські військові переодягаються у форму ЗСУ й тероризують українців. При цьому морально-психологічний стан військ противника продовжує погіршуватися.

військові навчання РФ і Білорусі
У зв'язку з втратами Збройні Сили РФ формують нові підрозділи / Фото Reuters

Сьогодні, 13 березня 2022 року - вісімнадцята доба війни Росії проти України.

Як повідомили у Генштабі, російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб.

"В порушення вимог Міжнародного гуманітарного права ворог продовжує розміщувати підрозділи і техніку на об'єктах підвищеної небезпеки, здійснює обстріли мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей і обшуки серед місцевих жителів, переодягається в цивільний одяг і форму ЗС України", - йдеться у повідомленні.

При цьому морально-психологічний стан військ противника продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства і відмов у виконанні наказів.

На території Білорусі в медичних установах південно-східного регіону проходить лікування велика кількість поранених в ході бойових дій на території України військовослужбовців РФ.

"Запасів крові для проведення хірургічних операцій не вистачає. Задіюються резерви, накопичені для громадян Республіки Білорусь - близько 2/3 резерву перенаправлено на потреби військовослужбовців РФ. Активізувалася кампанія зі збору крові серед працівників бюджетної сфери та цивільного населення", - повідомили в Генштабі.

У зв'язку з втратами Збройні Сили Російської Федерації формують нові підрозділи. Зокрема, планується залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот).

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч військам противника. Зокрема, за попередню добу було знищено два вертольоти, два винищувачі (один з яких Су-34) і два БПЛА", - резюмували в Генштабі.

Як повідомляв Главред, російські окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області. За попередніми даними, було випущено 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється.

Інші новини:

viber
війна в Україні вторгнення Росії військове вторгнення війна Росії та України
Реклама
Популярне
Бутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в УкраїніБутусов розповів, коли і чим закінчиться війна в Україні Підсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають мордиПідсумки двох тижнів війни в Україні: чому у росіян скисають морди "Ми не нападали на Україну": Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою"Ми не нападали на Україну": Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою Війна Росії в Україні вигідна Китаю, або Як Путін за Піднебесну робить усю брудну роботуВійна Росії в Україні вигідна Китаю, або Як Путін за Піднебесну робить усю брудну роботу Путін не доживе до кінця цього року – ПономарьовПутін не доживе до кінця цього року – Пономарьов

Останні новини

09:29

"Одноразові" пілоти окупантів: у російських літаках неправильно працюють катапульти

09:17

Росія наполегливо закопує себе все глибше, або Ще один сумний для РФ підсумок вторгнення в УкраїнуПогляд

09:14

Вихід військ РФ і гарантії безпеки: у Зеленського назвали план на діалог з Москвою

09:06

Долар за 250 рублів: у Росії скінчилася валюта і пропадає цукор

08:42

Окупанти бомбили аеропорт в Івано-Франківську

Реклама
08:34

Авіаудар Росії по Яворівському полігону у Львові: у МВС пояснили завдання окупантів

08:29

Гороскоп на сьогодні, 13 березня 2022: Скорпіонам - доленосний день, Рибам - серйозні наслідки

08:19

Чому санкції проти РФ - це ті самі бойові діїПогляд

08:16

Поранених окупантів везуть до Білорусі, лікарні забиті, крові не вистачає - Генштаб

08:14

"Путіну все одно, скільки загине людей": експосол США в РФ спрогнозував, чи довго триватиме російська агресіяВідео

07:41

Ворог здійснив авіаудар по Яворівському полігону на Львівщині

07:25

У "Росатомі" кажуть, що не контролюють захоплену російськими агресорами ЗАЕС

06:57

Звання Героя України вперше посмертно присвоєно жінці

06:56

Американці вважають Україну другом, а Росію-ворогом: соціологічне опитування

06:27

5 причин того, що війна в Україну прийшла надовгоПогляд

06:21

Вперше з початку війни у Львові пролунали вибухи

06:18

Українські селяни вкрали у окупантів снаряд і відвезли на велосипеді українським танкістамВідео

05:58

Скадовськ - під контролем України, військові РФ вийшли з міста

05:54

"Прощу тоді, коли їх відпою": священик у гніві розповів, як окупанти у Волновасі знищили великий храм

05:24

Окупанти розстріляли колони жінок і дітей на Київщині: розвідка оприлюднила подробиці

Реклама
04:49

Іран завдав ракетного удару по Іраку: атаковано консульство США, військові об'єкти, агенство новин

04:00

Офіційна дружина Путіна розповіла, як боягузливий КДБіст в обносках "зробив" їй пропозиціюВідео

03:40

"Неймовірні страждання": на Луганщині окупанти РФ скинули на місто фосфорні боєприпасиВідео

02:57

Ворог отримав по зубах біля Кривого Рогу: РФ кидає в "м'ясорубку" резерви з ВДВВідео

02:46

В Україні відновлюють навчання в школах: коли йти за парти та в онлайнВідео

02:15

Стугна спалила танки та БМП з орками: під Києвом розгромлено колону окупантівВідео

01:50

В Україні заборонили експорт критично важливих продуктів: всі подробиціВідео

01:44

Знищено 4 літаки і вертольоти РФ: авіація ЗСУ "прасує" колони рашистівВідео

01:16

Зеленський жорстко відреагував на спроби окупантів провести "референдум" у ХерсоніВідео

00:53

Українського композитора врятовано від голодної смерті з підвалу у Ворзелі

00:51

Прикмети на 13 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

00:48

Війна в Україні: термінове звернення Зеленського до українцівВідео

00:44

Як українцям платитимуть пенсії і які чекають зміни в умовах війниВідео

00:28

Чехія просить негайної допомоги від ЄС через біженців з УкраїниВідео

00:15

Путіна хочуть приперти до стінки: у Макрона розкрили деталі переговорів щодо УкраїниВідео

00:12

"Війна не закінчиться завтра": Шмигаль звернувся до українцівВідео

00:08

Названо три найбільш забобонних знака зодіаку, які вірять в прикмети і бояться накликати бідуВідео

12 березня, субота
23:54

"Моє серце болить за Україну": Ектор Хіменес-Браво допомагає українським біженцям у ВаршавіВідео

23:34

"Трупів нереально багато": знищених в Україні окупантів закопують у Білорусі

23:33

Данілов назвав країну, яка стане наступною метою Путіна після УкраїниВідео

Реклама
23:14

Україна в 2022 році - приголомшливий прогноз астрологаВідео

23:00

Чим небезпечна байдужість до війни і що потрібно терміново зробити, щоб уникнути найгіршогоВідео

22:59

Українці отримають компенсацію на оплату комунальних послуг під час війниВідео

22:59

"ХНР" послали слідом за кораблем РФ: стала відома позиція ОП та облрадиВідео

22:48

Від басейну з кінотеатром до шуб з картинами: фото палацу Медведчука під КиєвомВідео

22:45

Скільки коштує орендувати житло на Закарпатті, щоб "пересидіти війну"Відео

22:29

Війна, яку розпочала Росія в Україні – найбільший провал в історіїПогляд

22:06

Війна в Україні: відомий таролог передбачив повний крах російського вторгненняВідео

21:55

Розстрілювали мирні українські міста: російських окупантів масово звільняють заднім числомВідео

21:55

Постачання потужнішого ППО: ЗМІ дізналися про плани США та ЄС щодо посилення України

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти