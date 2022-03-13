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Звання Героя України вперше посмертно присвоєно жінці

13 березня 2022, 06:57

Інна Дерусова, ризикуючи власним життям, врятувала понад 10 військових у місті Охтирка на Сумщині. Загинула від артилерійських обстрілів російських військ.

герой України
Президент Зеленський оголосив про присвоєння нагород більше сотні захисників / Фото mil.gov.ua

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України восьми українським захисникам. Шестеро з них отримали нагороду посмертно.

Також держнагороди присвоєно 106 військовослужбовцям, сімнадцяти з них – посмертно. Про це глава держави заявив у своєму зверненні вночі 13 березня.

Відповідні укази № 127/2022 і №128/2022 вже підписані та оприлюднені на сайті Офісу президента.

Звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Старшому сержанту Васичу Сергію Вікторовичу - посмертно. Він мужньо відстоював наші позиції в Київській області. Знищив ворожу техніку та велику кількість живої сили ворога.

Старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу - посмертно. Під час контрнаступу на противника в районі міста Макаров завдав значної шкоди ворогові та героїчно загинув, захищаючи побратимів.

Солдату Мрочку Костянтину Васильовичу - посмертно. Він мужньо бився із силами противника. Завдяки його ефективним діям окупанти зазнали болючих втрат.

Солдату Свінчуку Олегу Анатолійовичу - посмертно. Він героїчно виконував свій обов'язок у бою проти ворога. До останнього допомагав своїм товаришам по службі.

Сержанту Ханіну Андрію Павловичу - посмертно. Захищаючи Волноваху Донецької області, знищив танк ворога і близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим товаришам по службі й до останнього виконував свій обов'язок.

Сержанту Дерусовій Інні Миколаївні - посмертно. З 24 лютого старший бойовий медик виконувала завдання в місті Охтирка Сумської області. Врятувала понад 10 військовослужбовців, ризикуючи власним життям. Загинула від артилерійських обстрілів російських військ, надаючи допомогу пораненим.

Інна Дерусова - перша жінка-Герой України, якій це звання присвоєно посмертно.

Інна Дерусова
Інна Дерусова

Також звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу. Завдяки його героїчним діям у Херсонській області вдалося знищити 25 одиниць техніки ворога та близько 300 окупантів.

Старшому лейтенанту чорному Володимиру Володимировичу. Завдяки його вмілим діям при захисті Волновахи Донецької області, було знищено близько 50 осіб противника, танк Т-72 і взято в полон п'ять окупантів.

Раніше президент присвоїв посмертне звання Героя України інженеру окремого батальйону матросу Віталію Скакуну. Сапер підірвав разом з собою Генічеський автомобільний міст, щоби зупинити ворога.

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання статусу міст-Героїв тим містам, які найбільше постраждали від російських загарбників, але все ж таки мужньо тримають оборону.

Зокрема, містами-Героями стали: Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха.

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