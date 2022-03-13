"Путіну все одно, скільки загине людей": експосол США в РФ спрогнозував, чи довго триватиме російська агресія

Майкл Макфол / Facebook.com

Володимир Путін не хоче зупиняти розпочату проти України війну і йому все одно, скільки ще життів з будь-якого боку принесе російська агресія. Таке переконання висловив колишній посол США в РФ, а нині-професор Стенфордського університету Майкл Макфол в інтерв'ю каналу "Україна 24".

"Путін досі вважає, що він перемагає. Повільніше, ніж очікував, але атака триває", - зазначив Макфол.

Він також вважає, що Путіну все одно, скільки буде загиблих серед його солдатів. Причому росіяни, які виїхали від путінського режиму і живуть в Україні, це прекрасно розуміють.

Макфол закликав щосили боротися з путінською пропагандою.

"Війна закінчується двома шляхами: або хтось перемагає, або ситуація на фронті загальмовується і ніхто не може просунутися вперед. Путін не переміг і не зможе перемогти, я так вважаю. Але стабілізації військової ситуації поки теж немає", - додав експосол США в РФ.

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Нагадаємо, раніше керівник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив заяву про те, що ліквідації президента РФ Володимира Путіна достатньо для завершення російсько-українського військового конфлікту.

"Усунення президента Росії Путіна буде достатнім для припинення війни в Україні", - вважає дипломат.

Однак щоб відновити мир і безпеку на Заході, потрібно очистити Російську державу від наслідків впливу його режиму