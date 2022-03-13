Американці вважають Україну другом , а Росію - ворогом: соціологічне опитування / Reuters

81% американців вважають Україну дружньою або союзною країною, а 71% вважають Росію ворожою державою. Про це йдеться в даних опитування проекту YouGov, які наводить авторитетне американське видання The New York Times.

Особливо зазначалося, що у вересні позаминулого року лише 41% американців називали Україну дружньою країною або союзником. Тепер така кількість збільшилася майже вдвічі. І лише 10% американців не впевнені, чи є Україна дружньою або недружньою.

Громадяни США зараз ставляться до України позитивніше, ніж до Франції та Японії. Вище показники в графах "друг" або "союзник " тільки у Великобританії, Австралії та Канади.

Також зараз 70% американців вважають Росію ворогом. Це найвищий показник серед усіх країн в опитуванні. І він навіть вищий, ніж у Північній Кореї та Ірану.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що адміністрація президента США Джо Байдена працює з європейськими союзниками над прискоренням доставки в Україну більш досконалих систем протиповітряної оборони та інших озброєнь для захисту від агресії РФ. Однак США поки не уточнили, про який вид озброєнь йдеться.

Водночас союзники по НАТО, зокрема, Словаччина, Польща та Румунія заявили про готовність передати військову допомогу Україні,