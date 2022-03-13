Вперше з початку війни у Львові пролунали вибухи

У Львові пролунали вибухи / 24 канал

Вночі у неділю, 13 березня, у Львові пролунали сильні вибухи. Це сталося під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.

Сьогодні - вісімнадцятий день війни в Україні. Вперше з початку вторгнення Росії вибухи пролунали у Львові.

Місцеві жителі кажуть, що видно заграву. Вибухи дуже гучні, вони прогриміли близько 10 разів.

"Вікна тріщали, люстри тремтіли", - кажуть очевидці.

У Львові, як і на багатьох інших територіях України, кілька годин було оголошено повітряну тривогу.

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич заявив, що о 06:35 повітряна тривога минула. Він уточнив, що у Львівській області близько 05:30 у Яворівському районі було чути вибухи. За інформацією військових, працювала система ППО по ракетах російської федерації.

Як повідомляв Главред, 11 березня російські окупанти завдали потужного ракетного удару по аеропорту в Івано-Франківську. Наслідки попадання снарядів досить важкі. Ворогові вдалося завдати значної шкоди.

"Інфраструктура аеропорту практично зруйнована", - розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Через обстріли окупантів він попросив жителів, які живуть біля аеропорту, переїхати у безпечніше місце.

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