Ворог здійснив авіаудар по Яворівському полігону на Львівщині

Було випущено 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється.
Російські окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки в селі Старичі Яворівського району Львівської області.
За попередніми даними, було випущено 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється, повідомили у Львівській обласній військовій адміністраці.
"Окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет", - йдеться в повідомленні.
Мер Львова Андрій Садовий пообіцяв повідомити подробиці пізніше та закликав не публікувати фото і відео з місць обстрілів.
Радник голови МВС Вадим Денисенко під час телемарафону заявив, що ударом по Яворівському полігону росіяни намагаються показати, що немає жодної спокійної та безпечної точки в Україні.
Як повідомляв Главред, вночі в неділю, 13 березня, у Львові пролунали сильні вибухи. Це сталося під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.
Інші новини:
- "Прощу тоді, коли їх відпою": священик у гніві розповів, як окупанти у Волновасі знищили великий храм
- Скадовськ-під контролем України, військові РФ вийшли з міста
- Звання Героя України вперше посмертно присвоєно жінці
- У "Росатомі" кажуть, що не контролюють захоплену російськими агресорами ЗАЕС