Ворог здійснив авіаудар по Яворівському полігону на Львівщині

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Російські окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки в селі Старичі Яворівського району Львівської області.

За попередніми даними, було випущено 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється, повідомили у Львівській обласній військовій адміністраці.

"Окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет", - йдеться в повідомленні.

Мер Львова Андрій Садовий пообіцяв повідомити подробиці пізніше та закликав не публікувати фото і відео з місць обстрілів.

Радник голови МВС Вадим Денисенко під час телемарафону заявив, що ударом по Яворівському полігону росіяни намагаються показати, що немає жодної спокійної та безпечної точки в Україні.

Як повідомляв Главред, вночі в неділю, 13 березня, у Львові пролунали сильні вибухи. Це сталося під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.

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