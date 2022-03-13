Окупанти бомбили аеропорт в Івано-Франківську

Вранці в Івано-Франківську пролунали вибухи. За попередньою інформацією, окупанти вдарили по аеропорту. Наразі деталі ще встановлюються.
Російські окупанти знову завдали удару по аеропорту Івано-Франківська. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
"За попередньою інформацією, сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються", - написав Марцінків у Telegram.
"Я нагадую, що мета ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде наносити удари в тилу України", - додав міський голова.
Марцінків закликав громадян бути максимально уважними та обережними.
Жителів, які живуть в районах, що знаходяться близько до аеропорту, просять за можливості переїхати.
Як повідомляв Главред, російські окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області. За попередніми даними, було випущено 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється.
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