Окупанти бомбили аеропорт в Івано-Франківську

Жителів, які живуть в районах, що знаходяться близько до аеропорту, просять за можливості переїхати / Фото Reuters

Російські окупанти знову завдали удару по аеропорту Івано-Франківська. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"За попередньою інформацією, сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються", - написав Марцінків у Telegram.

"Я нагадую, що мета ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде наносити удари в тилу України", - додав міський голова.

Марцінків закликав громадян бути максимально уважними та обережними.

Жителів, які живуть в районах, що знаходяться близько до аеропорту, просять за можливості переїхати.

Як повідомляв Главред, російські окупанти здійснили авіаудар по міжнародному центру миротворчості та безпеки у селі Старичі Яворівського району Львівської області. За попередніми даними, було випущено 8 ракет. Інформація про постраждалих встановлюється.

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