Україна купуватиме більше електроенергії в Європі: як зміняться графіки відключень

Досягнуто домовленості з європейськими системними операторами про збільшення доступної величини імпорту до 2300 МВТ.

Україна домовилася про збільшення обсягів імпорту електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Україна домовилася про збільшення обсягів імпорту електроенергії

Ситуація зі світлом в Україні має покращитися

У грудні 2025 року ЄС збільшить максимальний обсяг експорту електроенергії в Україну з 2100 до 2300 МВТ на місяць. Про це заявив на пресконференції голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

"На наступний місяць уже досягнуто домовленості з європейськими системними операторами щодо збільшення доступної величини імпорту до 2300 МВТ", - зазначив глава компанії.

За його словами, це рішення "дасть нам змогу гарантувати те, що від європейських колег ми зможемо отримати в будь-який момент необхідну допомогу".

Водночас очільник диспетчера енергосистеми додав, що Україна не зможе повністю використати цей ресурс через мережеві обмеження, спричинені російськими обстрілами. Простіше кажучи, у західних областях не потрібно стільки імпорту, а можливості з передачі його на решту території України обмежені.

Говорячи про останній масований удар по українській енергетиці, Віталій Зайченко зауважив, що ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, і прогнозує зменшення обсягу обмежень для споживачів.

"Найближчим часом, на нашу думку, ситуація має покращитися", - зазначив очільник "Укренерго", додавши, утім, що це стане можливим за відсутності нових обстрілів енергооб'єктів.

Чи можливий повний блекаут - думка експерта

Продовження російських обстрілів, особливо під час зими, може призвести до масштабного блекауту, тобто до відключення споживачів. Так вважає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Експерт переконаний, що єдиний варіант у такій ситуації - ввести систему в "штучну кому". Так, як це було 2022 року, під час штучного блекауту - контрольованого, примусового відключення енергоблоків АЕС. МАГАТЕ тоді це офіційно оприлюднило, хоча Міненерго України на той момент утримувалося від коментарів.

"Але, чесно кажучи, це надзвичайно складно і ризиковано. Тому що така ситуація передбачає непрогнозовані наслідки для цих блоків, адже невідомо, чи можна буде їх потім нормально увімкнути", - додає він.

Як повідомляв Главред, доктор технічних наук, експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв прогнозує, що в Україні можливі відключення світла від 10 до 16 годин на добу. Причинами є погодні умови та атаки РФ.

Нагадаємо, найближчим часом про скасування графіків відключень електроенергії не може йти й мови. Енергетики працюють у посиленому режимі, але відновлення пошкоджених об'єктів потребує значного часу.

Раніше, 8 листопада РФ завдала масованого удару по українських містах, енергетиці та цивільних об'єктах. Унаслідок атаки зупинилися всі ТЕЦ Центренерго і генерація електроенергії на цих об'єктах наразі відсутня.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

