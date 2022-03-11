Загарбники вже самі розуміють, що Київ їм не взяти – СБУ перехопила розмову росіян

Загарбники вже самі розуміють, що Київ їм не взяти / Facebook/kommander.nord

Служба безпеки України оприлюднила аудіо перехопленої розмови російських загарбників, які намагалися захопити Київ через Бородянку.

Судячи з розмов окупантів, бліцкриг РФ провалився - вороги розуміють, що Київ їм не взяти, повідомили в СБУ.

"Попри всю пропагандистську риторику, головне бажання путінських окупантів – вціліти і дочекатися ротації, щоб виїхати з України і більше не повертатися", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому аудіо військовий зізнався, що війська РФ вже втратили величезну кількість особового складу.

читайте також"Війна не потрібна": росіяни без грошей застрягли за кордоном і змінили ставлення до вторгнення в Україну"У нас просто мало людей залишилося. Багато загинуло, багато поранених з нашої частини, з нашого батальйону. Але ходять радісні новини: ми в Білорусь скоро поїдемо і будемо чекати там. Я сподіваюся, що нас вже додому відправлять", – ділиться окупант зі своєю дружиною.

Раніше повідомлялося, що ВСУ ліквідували офіцера російської армії, який до України бомбив мирних жителів у Сирії. Капітану російської армії В'ячеславу Маклагіну було 29 років, але він вже встиг повоювати проти мирних людей не тільки в Україні, але і в Сирії.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ показали екіпіровку російських окупантів. Коли загарбники відправлялися в Україну, то прихопили з собою, зокрема, пейджер, домашні тапочки, ложки, виделки і кип'ятильник.

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