"Країну чекає ріст злочинності, сплеск алкоголізму і наркоманії": що буде з Росією до кінця року

Росія стане осередком алкоголізму / Reuters

До кінця 2022 року ВВП Росії може обвалитися на цілих 30%. І це, за словами головного економіста Інституту міжнародних фінансів Робіна Брукса, буде набагато гірше, ніж у кризовому 2009-му.

"За нашими прогнозами, ВВП Росії впаде на 30% до кінця 2022 року, що набагато гірше, ніж в 2009 р. Санкції сильно посилюють фінансові умови, що призведе до придушення внутрішнього попиту. Росія може надрукувати гроші, щоб пом'якшити цю кризу, але це викличе спіраль девальвації-гіперінфляції", - написав він у Twitter.

У той же час, за словами голови Ради депутатів муніципального округу Красносельський міста Москви Іллі Яшина, люди в Росії стануть біднішими, а багато позбудуться роботи і засобів до існування.

Яшин стверджує, що країну чекає зростання злочинності, сплеск алкоголізму і наркоманії, новий розквіт мікрофінансових організацій і шахрайських схем.

"Рубль з гуркотом впав. Сотні іноземних компаній покинули нашу країну. Банки під санкціями, золотовалютні резерви заморожені. Ми на порозі нафтового ембарго. Що чекає російську економіку? Якщо коротко, то п**дець", - написав Яшин у своєму Facebook.

Нагадаємо, президент Російська Федерація Володимир Путін вже усвідомив, що йому не під силу виграти війну в Україні. Тому не виключено, що він спробує заморозити конфлікт, спробувавши "прорубати" сухопутний коридор в окупований Крим.

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