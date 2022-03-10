Оточити і взяти Київ неможливо - Арестович

У ЗСУ зараз перевага на полі бою. Але російські терористи вдаються до чеченсько-сирійської тактики і тероризують цивільне населення.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України.
"Можу запевнити жителів Києва, в якому перебуваю я сам і мої родичі: Київ оточити неможливо, взяти його неможливо, про це можна не хвилюватися. Під Києвом діє досить велике угруповання наших військ, яке знищує противника", - сказав Арестович, передає Укрінформ.
За його словами, вчора ЗСУ завдали по ворогу чергового потужного удару, під час якого загинув командир полку, який наступав на Київ з боку Броварів.
"Вони тут просто фізично не пройдуть. І технічно взяти 6,5-мільйонну агломерацію, якою є Київ, неможливо", - додав Арестович.
У Збройних сил України зараз перевага на полі бою.
"Ми маємо перевагу на полі бою, ми почали його перехоплювати. Практично я не можу назвати жодного бойового зіткнення за останні три доби, а може і п'ять діб, де противник мав би успіх на землі, вони постійно зазнають поразки", – сказав Арестович.
Водночас російські терористи вдаються до чеченсько-сирійської тактики і тероризують цивільне населення з метою психологічного тиску. Тому якщо у жителів міст є можливість виїхати, потрібно цим скористатися. Особливо це стосується Харкова та міст Донецької та Луганської областей.
Як повідомляв Главред, у Броварах Київської області українські військові в ніч на 10 березня знищили кілька одиниць важкої техніки окупантів.
Крім того, 72 бригада Збройних сил України і полку Азов провела контратаку і знищила за допомогою артилерії п'ять танків окупантів в районі населеного пункту Бородянка в Київській області.
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