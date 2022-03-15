У Києві майже на дві доби запроваджують комендантську годину

За рішенням військового командування, з 20:00 вівторка, 15 березня, і до 7:00 четверга, 17 березня, в столиці запроваджується комендантська година.
З вечора вівторка в Києві запроваджується комендантська година, яка триватиме понад добу - з 20.00 15 березня і до 7:00 17 березня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Сьогодні - складний та небезпечний момент. За рішенням військового командування, з сьогоднішнього дня, 15 березня, з 20:00 - в Києві запроваджується комендантська година", - йдеться у повідомленні.
Комендантська година діятиме до 7 ранку четверга, 17 березня.
У місті буде заборонено пересування жителів, у яких немає спецперепусток. Виходити з дому можна лише для того, щоби дійти до укриття.
"Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналом тривоги, – в укритті", - попередив мер.
Як повідомляв Главред, 15 березня 2022 року - двадцята доба війни Росії проти України. У Генштабі заявили, що стан, положення і характер дій оборони залишаються без істотних змін.
Збройні Сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях військ і тиловій інфраструктурі окупантів.
За добу повітряні сили ЗСУ вразили чотири вертольоти і один літак. Крім того, винищувач збив крилату ракету ворога.
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