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"Війна не триватиме ще 2,5 роки": Сотник сказав, коли Росія зазнає поразки

Руслана Заклінська
18 травня 2024, 16:59
1838
Путін нестямно підвищує ставки у війні, головне для України наразі - протриматися літо, заявив Олександр Сотник.
'Війна не триватиме ще 2,5 роки': Сотник сказав, коли Росія зазнає поразки
Росія нестямно підвищує ставки у війні / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Росія підвищує ставки у війні. Україні важливо протриматися до осені, якщо це вдасться, РФ зазнає поразки. Про це в інтерв'ю Главреду розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

"Був такий генерал-полковник Молтенський, який зараз на пенсії, але не зовсім, він однаково залишається в системі і відіграє там важливу роль. У другу чеченську кампанію він командував обмеженим контингентом військ у Чечні. І ось цей Володимир Молтенський сказав, що Україні головне зараз – протриматися літо, якщо вона протримається до осені, то все, Росія війну програє. Найімовірніше, і Путін це розуміє, тому він зараз нестямно підвищує ставки", - зазначив він.

Сотник наголосив, що те, що говорить Молтенський, дуже важливо, але його слова не повинні розслабляти, адже Україна ще не перемогла. Треба зробити все, щоб протриматися до осені і "обрушити цю гадину".

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"Усім ця війна вже поперек горла. Захід показав, як він теж може потихеньку затягувати зашморг на горлі щура. Тому що та Росія, яка була два роки тому, і та, що є зараз, – це дві різні території. Там уже зовсім інша атмосфера, якість життя, ціни, очікування, світовідчуття – все. Уже немає того шапкозакидання... Якось їм невесело вже", - додав журналіст.

За його словами, Росію дотиснуть і війна не триватиме ще два з половиною роки.

"Відчуття того, що Росію будуть дотискати, мене не залишає. Думаю, дотиснуть. Не думаю, що все триватиме ще два з половиною роки, все закінчиться набагато раніше", - додав Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Війна в Україні завершиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти. Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес вважає, що необхідно підтримати Україну, щоб змусити Путіна усвідомити це.

Також начальник ГУР України Кирило Буданов вважає, що війна в Україні триватиме, доки буде чинний режим в Росії. Він не виключає можливості розпаду Росії на дрібні частини.

Як повідомляв Главред, Україна не зможе виграти війну, якщо розраховувати лише на знищення живої сили та техніки ворога, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він припускає, що ситуація може змінитися, якщо Росія буде змушена мобілізувати людей з великих міст, як-от Москва та Санкт-Петербург.

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війна в Україні Олександр Сотник війна Росії та України
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