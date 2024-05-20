Жданов назвав найкращий та найгірший сценарії завершення війни в Україні

Найкращий сценарій розвитку війни в Україні можна реалізувати навіть до кінця 2024 року.

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Олег Жданов назвав два сценарії розвитку війни Росії та України / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, УНІАН

Військовий експерт Олег Жданов назвав два сценарії розвитку війни в Україні - найгірший та найкращий.

Як сказав полковник запасу в інтерв'ю ТСН, засоби для ведення війни не нескінченні та можуть почати закінчуватися найближчим часом. Саме тому російський диктатор Володимир Путін прагне мирних переговорів.

За словами Жданова, найгірший сценарій, на який не піде українське суспільство, - це припинення вогню та початок переговорів без виведення російських військ з території України.

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"Це найгірший сценарій, це капітуляція України. Під загрозою наше існування як держави", - сказав Жданов.

Найкращий сценарій розвитку війни в Україні можна реалізувати навіть до кінця 2024 року.

За словами експерта, для цього потрібно провести мобілізацію особового складу, отримати техніку, створити гвардію наступу і провести контрнаступальну операцію зі звільнення територій України.

"Не обов'язково все звільняти одним махом. Головне - потрібно перерізати сухопутний коридор до Криму і можливо спробувати оточити Крим і звільнити його. Це найкращий сценарій, все інше знаходиться між ними", - вважає військовий експерт.

При цьому Жданов вважає, що більш реальним такий сценарій звільнення Криму був у 2022 році. Якби тоді ЗСУ проводили не Харківську операцію, а пішли на Токмак, Мелітополь і Бердянськ, коли не було в лінії Суровикіна, тоді шансів було б більше.

"Але хтось наполіг на звільненні Харківської області. Сьогодні це [звільнення Криму] можливо. За наявності авіації та ракетних військ у достатній кількості проломити навіть лінію Суровикіна не буде великою проблемою", - вважає Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Мирні переговори з Росією - останні новини

Ексзаступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що Україна переможе у війні з країною-агресором Росією. Українська армія може стати досить сильною і з позиції сили змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. При цьому будь-яка ймовірна мирна угода має передбачати виведення російських військ із нині окупованих територій. За словами Нулланд, від українського народу залежить, якими мають бути його територіальні амбіції.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним. Наразі Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала". Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.

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