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Коли закінчиться війна: майор ЗСУ зробив прогноз - Україна перехопить ініціативу

Юрій Берендій
19 травня 2024, 04:46
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Майор ЗСУ зазначив, що війна в Україні буде продовжуватись ще кілька років, однак Україна зможе поступово перехопити ініціативу до вересня-жовтня 2024 року.
Коли закінчиться війна: майор ЗСУ зробив прогноз - Україна перехопить ініціативу
Коли закінчиться війна в Україні - майон ЗСУ зробив прогноз / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід", Главред

Російський диктатор Володимир Путін готується до того, що війна Росії проти України буде тривати ще кілька років, про це свідчать зміни в військовому керівництві РФ. Про це під час чату на Главреді розповів військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

"Війна в Україні триватиме ще кілька років, це очевидно", - вказує він.

Гетьман також озвучив оптимістичний сценарій ходу бойових дій. Зокрема, він передбачає відступ на певних ділянках фронту, про що говорив президент України Володимир Зеленський.

"Та й узагалі, за дві тисячі років жодного разу не було так, що армія, яка наступає, ніде не просунулася. Так не буває. Подекуди тактичні успіхи армія, яка здійснює наступ, матиме", - вказує аналітик.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він зробив прогноз щодо ситуації на фронті:

Однак він наголошує, що ще певні тактичні успіхи в росіян можуть бути, але не більше.

"Ні обвалу фронту, ні великого прориву не буде. Війна перейде в позиційні бої, а ми одночасно будемо накопичувати те озброєння, яке нам передаватимуть західні партнери. І тоді до вересня-жовтня ми зможемо перехопити тактичну ініціативу принаймні на півдні", - резюмував Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Наступ РФ на Сході - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія підвищує ставки у війні, і Україні важливо протриматися до осені. Якщо це вдасться, РФ зазнає поразки, заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Голова Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук прокоментував інформацію про те, що російські окупанти нібито захопили Роботине Запорізької області. Він зазначив, що група загарбників вивісила триколор у цьому населеному пункті, але згодом майже всі вони були ліквідовані, і лише один загарбник вижив і був взятий у полон. За його словами, це було "локальне ІПСО".

На Сумщині, де лінія кордону з Росією становить 564 км, зосереджено не більше 30 тисяч російських військовослужбовців. Військовий експерт, майор Збройних сил України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що російські війська діятимуть подібно до Харківщини, створюючи плацдарм для підтягнення додаткових сил у разі потреби.

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війна в Україні Олексій Гетьман
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