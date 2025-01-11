Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін націлився на нові області України: Портников розкрив цинічну ціль РФ

Юлія Закрепа
11 січня 2025, 23:40оновлено 12 січня, 01:05
325
Тактичні задачі першого порядку для російських збройних сил - вийти на адміністративні кордони чотирьох областей.
Путін націлився на нові області України: Портников розкрив цинічну ціль РФ
Путін націлився на нові області / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: deepstate

Ключові тези Портникова:

  • Росія хоче анексувати ще більшу частину української території
  • Стали відомі тактичні задачі першого порядку для армії РФ
  • У Курській області РФ накопичила близько 60 тисяч окупантів

Журналіст Віталій Портников вважає, що країна-агресорка Росія не зупиниться на чотирьох анексованих регіонах.

"Ми прекрасно розуміємо тактичні наміри Російської Федерації. Їхня стратегічна мета є очевидною - демонтаж української державності. Це може бути ніколи не реалізовано або реалізовано у м'якій формі створення держави-сателіта. А перед цим Росія прагне анексувати якомога більшу частину української території. Це означає, що на будь-яких перемовинах про перемир'я, які Росія планує вести виключно на своїх умовах, Україна погодилася б із російським статусом тих чи інших територій. На даний момент це шість регіонів: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області", - зазначив Портников в ефірі "Еспресо".

відео дня

За його словами, тактичні задачі першого порядку для російських збройних сил - вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Навіть якщо перемовини між Росією і Україною про припинення вогню відбудуться, Путін все одно вимагатиме, щоб українська армія залишила ці території у їхніх адміністративних кордонах.

"Разом з тим відбувається наступ на Харківському напрямку, і чому таким важливим є вихід російських військ на територію поблизу Дніпропетровської області? Якщо значна територія Харківської та Дніпропетровської областей перейде під контроль Росії, там буде проведено референдум про їхнє оголошення суверенними державами, а згодом - анексія до Російської Федерації. Тоді на перемовинах виникне питання про те, що українські війська можуть вийти з Харківської і Дніпропетровської областей також. Мовляв, без цього не може бути припинення вогню", - пояснив Портников.

Ми уважно стежимо за діями росіян в районі Курської області, вважаючи, що головна мета Путіна - встановити контроль над цим регіоном, щоб позбутися ганьби, пов'язаної із контролем українських військ над частиною території Росії.

Хто такий Віталій Портников?

Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

"На території Курської області вже створено значне угруповання ворога чисельністю близько 60 тис. військовослужбовців. Поки українським військам вдається утримувати плацдарм, проводити контратаки, але росіяни вважають цей фронт важлим, і вони можуть піти далі. Якщо росіяни виб'ють українські війська з Курської області, вони можуть піти у Сумську область. Їхньою метою буде окупувати хоча б одну частину території з райцентром, щоб провести там референдум і заявити, що Сумська область є територією Росії", - додав він.

Тож експерт вважає, що загальна ідея Росії - вийти на адміністративні кордони чотирьох вже анексованих регіонів і створити умови для анексії ще трьох - Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей. Вони будуть намагатися нав'язати ідею про юридичне включення цих регіонів до складу Російської Федерації.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 11 січня РФ запустила по Україні 74 дрони. У ЗСУ повідомили, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів.

Стало відомо, що РФ відступила на Харківщині через космічні втрати техніки та піхоти. Українські захисники завдали серйозних втрат окупантам: зупинили колону з ходу за допомогою ПТРК, змусили бронетехніку зійти з дороги, де вона підірвалася на мінних полях, і вразили залишки FPV-дронами.

Михайло Подоляк заявив, що РФ напала не через прагнення України до НАТО. Радник глави Офісу президента повідомив, що розширення НАТО на схід і початок переговорного процесу щодо вступу України до Альянсу не були справжніми причинами початку Росією повномасштабної війни.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін націлився на нові області України: Портников розкрив цинічну ціль РФ

Путін націлився на нові області України: Портников розкрив цинічну ціль РФ

23:40Україна
Не роки, але місяці: повномасштабне вторгнення РФ можна було відкласти - Кулеба

Не роки, але місяці: повномасштабне вторгнення РФ можна було відкласти - Кулеба

22:05Україна
РФ напала не через прагнення України до НАТО: Подоляк зробив важливу заяву

РФ напала не через прагнення України до НАТО: Подоляк зробив важливу заяву

21:19Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на повню 13 січня 2025: Ракам - зміни, Левам - прогрес

Гороскоп Таро на повню 13 січня 2025: Ракам - зміни, Левам - прогрес

"Я не шукаю жалю чи співчуття": Тодоренко на фото показала невиліковну недугу

"Я не шукаю жалю чи співчуття": Тодоренко на фото показала невиліковну недугу

Гороскоп на сьогодні 12 січня: Близнюкам - великі гроші, Водоліям - успіх і щастя

Гороскоп на сьогодні 12 січня: Близнюкам - великі гроші, Водоліям - успіх і щастя

Гороскоп на січень 2025: на один знак зодіаку чекає дуже грошовий місяць

Гороскоп на січень 2025: на один знак зодіаку чекає дуже грошовий місяць

Чим відрізняються 2 малюнки з лампою Аладдіна: треба знайти відповідь за 26 секунд

Чим відрізняються 2 малюнки з лампою Аладдіна: треба знайти відповідь за 26 секунд

Останні новини

00:40

"Не готові до нападу": Жорін заявив про підготовку Європи до війни з РФ

11 січня, субота
23:40

Путін націлився на нові області України: Портников розкрив цинічну ціль РФ

22:45

Китай будує спеціальні баржі для висадки десанту на Тайвань: у ЗМІ розкрили цілі

22:37

Чому Трамп - реакція на хворобу, але не ліки?Погляд

22:05

Не роки, але місяці: повномасштабне вторгнення РФ можна було відкласти - Кулеба

В Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погодиВ Україну йдуть сильні морози: синоптик назвала дату зміни погоди
21:19

РФ напала не через прагнення України до НАТО: Подоляк зробив важливу заяву

21:10

Як відбілити тюль у домашніх умовах швидко та ефективно: вражаючий метод

20:58

Стягнули 150 тисяч солдатів: стали відомі жорсткі плани РФ на Курахове та Покровськ

20:35

Не встигла: голлівудська актриса розповіла про втрату близької людини в пожежі

Реклама
20:32

Притягнете до себе біду: що не можна робити з грошима 12 січня

20:26

"Ходить та випрошує гроші": Фіцо зробив обурливу заяву про ЗеленськогоВідео

20:13

Відомий актор оприлюднив діагноз своєї дитиниВідео

19:36

Україну накривають морози: де температура повітря опуститься до -10

19:20

$6000, кіт і яйця: в УЗ розповіли про дивні знахідки в поїздах

19:19

"Вийти на кордони 1991 року": ЗСУ могли зайти в Донецьк в 2023 році – військовий

18:30

В Татарстані горить один з найбільших і найсучасніших НПЗ Росії - деталіВідео

18:19

Данія зробила команді Трампа пропозиції щодо Гренландії - ЗМІ

18:13

Меган Маркл і принц Гаррі записалися у волонтери: допомагають жертвам пожежі в ЛА

17:52

Що не так на малюнку: треба знайти три помилки за 9 секунд

17:50

"Доведеться відходити": в Кураховому ЗСУ потрапили у серйозне напівоточення

Реклама
17:37

Російської імперії більше не існує: Джонсон різко вилаяв ПутінаВідео

17:22

IQ-тест для інтелектуалів: знайдіть заховану парасольку за 5 секунд

17:19

Таку закуску ще не куштували: чудовий рецепт із лаваша за 10 хвилин

17:13

Взяття у полон військових з КНДР: у МЗС України заявили про загрози для Європи

16:44

Ризикувати чи ні: коли розбите яйце можна їсти, а коли варто викинути

16:44

Суттєвий "стрибок" цін на продукти в Україні: що подорожчало найбільше

16:15

Без фізики та хімії: в Україні скоротять предмети для старшокласників

16:11

Чи треба додавати кондиціонер для прання: неочевидна відповідь експертів

16:10

Чи відбудеться зустріч Трампа та Путіна: аналітик розкрив неочікуваний сценарій

16:07

Багато людей роблять неправильно: експерт пояснив, як потрібно зберігати яйця

15:58

"Далі будемо відступати": ситуація в районі Курахового загострюється - деталі

15:49

Теплий прийом: РФ відступила на Харківщині - космічні втрати техніки та піхоти

15:24

Місячні вузли змінюють знак: які доленосні події відбудуться в найближчі півтора рокуВідео

15:19

Україна планує наростити виробництво ракет, артилерії та техніки - Зеленський

15:10

"Світ має знати, що відбувається". Зеленський показав перших полонених корейців

15:09

Вихід ЗСУ з Курської області відкриє шлях 60 тисячам російських військових - WP

15:03

Вдарить мороз -10 градусів: Україну накриває сильне похолодання

14:29

"Я не шукаю жалю чи співчуття": Тодоренко на фото показала невиліковну недугу

14:01

Коли буде парад планет у 2025 році: точна дата події

13:45

Вимоги Путіна на переговорах з Трампом: що хоче Кремль в обмін на мир - FT

Реклама
13:20

Гороскоп Таро на повню 13 січня 2025: Ракам - зміни, Левам - прогрес

12:57

"Міра захисту": Норвегія хоче побудувати ще більше бомбосховищ

12:51

Ім'я та фото: Венсану Касселю народили ще одну дитину

12:38

ЗСУ все ще виборюють ключове місто: військові спростували заяви про окупацію

11:53

"Рекорд" за останні 8 років: в Україні зростає ціна на популярний фрукт

11:47

Гороскоп на січень 2025: на один знак зодіаку чекає дуже грошовий місяцьВідео

11:42

Хмари над фронтом згущаються: позиції ЗСУ зруйновано на трьох напрямках

11:18

Байден оцінив шанси України на перемогу у війні з РФ

10:32

100 життів за кожен квадратний кілометр: армія РФ та КНДР потопає у втратах

10:10

Ідеальна закуска, яку розмітають за 1 хвилину: рецепт дуже швидкої страви

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти