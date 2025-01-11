Путін націлився на нові області України: Портников розкрив цинічну ціль РФ

Тактичні задачі першого порядку для російських збройних сил - вийти на адміністративні кордони чотирьох областей.

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Путін націлився на нові області / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: deepstate

Ключові тези Портникова:

Росія хоче анексувати ще більшу частину української території

Стали відомі тактичні задачі першого порядку для армії РФ

У Курській області РФ накопичила близько 60 тисяч окупантів

Журналіст Віталій Портников вважає, що країна-агресорка Росія не зупиниться на чотирьох анексованих регіонах.

"Ми прекрасно розуміємо тактичні наміри Російської Федерації. Їхня стратегічна мета є очевидною - демонтаж української державності. Це може бути ніколи не реалізовано або реалізовано у м'якій формі створення держави-сателіта. А перед цим Росія прагне анексувати якомога більшу частину української території. Це означає, що на будь-яких перемовинах про перемир'я, які Росія планує вести виключно на своїх умовах, Україна погодилася б із російським статусом тих чи інших територій. На даний момент це шість регіонів: Автономна Республіка Крим, місто Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області", - зазначив Портников в ефірі "Еспресо". відео дня

За його словами, тактичні задачі першого порядку для російських збройних сил - вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Навіть якщо перемовини між Росією і Україною про припинення вогню відбудуться, Путін все одно вимагатиме, щоб українська армія залишила ці території у їхніх адміністративних кордонах.

"Разом з тим відбувається наступ на Харківському напрямку, і чому таким важливим є вихід російських військ на територію поблизу Дніпропетровської області? Якщо значна територія Харківської та Дніпропетровської областей перейде під контроль Росії, там буде проведено референдум про їхнє оголошення суверенними державами, а згодом - анексія до Російської Федерації. Тоді на перемовинах виникне питання про те, що українські війська можуть вийти з Харківської і Дніпропетровської областей також. Мовляв, без цього не може бути припинення вогню", - пояснив Портников.

Ми уважно стежимо за діями росіян в районі Курської області, вважаючи, що головна мета Путіна - встановити контроль над цим регіоном, щоб позбутися ганьби, пов'язаної із контролем українських військ над частиною території Росії.

Хто такий Віталій Портников? Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

"На території Курської області вже створено значне угруповання ворога чисельністю близько 60 тис. військовослужбовців. Поки українським військам вдається утримувати плацдарм, проводити контратаки, але росіяни вважають цей фронт важлим, і вони можуть піти далі. Якщо росіяни виб'ють українські війська з Курської області, вони можуть піти у Сумську область. Їхньою метою буде окупувати хоча б одну частину території з райцентром, щоб провести там референдум і заявити, що Сумська область є територією Росії", - додав він.

Тож експерт вважає, що загальна ідея Росії - вийти на адміністративні кордони чотирьох вже анексованих регіонів і створити умови для анексії ще трьох - Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей. Вони будуть намагатися нав'язати ідею про юридичне включення цих регіонів до складу Російської Федерації.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 11 січня РФ запустила по Україні 74 дрони. У ЗСУ повідомили, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Українська протиповітряна оборона збила 47 ворожих дронів.

Стало відомо, що РФ відступила на Харківщині через космічні втрати техніки та піхоти. Українські захисники завдали серйозних втрат окупантам: зупинили колону з ходу за допомогою ПТРК, змусили бронетехніку зійти з дороги, де вона підірвалася на мінних полях, і вразили залишки FPV-дронами.

Михайло Подоляк заявив, що РФ напала не через прагнення України до НАТО. Радник глави Офісу президента повідомив, що розширення НАТО на схід і початок переговорного процесу щодо вступу України до Альянсу не були справжніми причинами початку Росією повномасштабної війни.

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