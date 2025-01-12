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"Не готові до нападу": Жорін заявив про підготовку Європи до війни з РФ

Юлія Закрепа
12 січня 2025, 00:40
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Заходу варто обов’язково адаптувати свої війська під сучасні реалії.
'Не готові до нападу': Жорін заявив про підготовку Європи до війни з РФ
РФ може почати війну з НАТО / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго, 22 окрема механізована бригада

Головні тези Жоріна:

  • Європа має готуватись до війни з Росією
  • Що буде, якщо Україна припинить отримувати військову допомогу

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін повідомив, що Європа має готуватись до війни з РФ. Але головне завдання цієї підготовки - максимальна допомога Україні.

Військовий зазначив, що усвідомлення Європою реальної ситуації та імперських планів Росії вже можна вважати великим успіхом, але стан суспільства та рівень готовності до війни поки що "досить сумний".

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"Через роки навʼязування гіпертрофованої толерантності та демілітаризації більшість населення там навіть морально не готова до якогось спротиву. А характер в цьому випадку - головне. Тож в першу чергу для Європи важливо консолідувати зусилля щодо допомоги українцям у війні", - пояснив він у своєму Telegram.

На думку Максима Жоріна, Заходу також обов’язково потрібно адаптувати свої війська під сучасні реалії та покращити мобілізаційний стан населення.

"Впевнений, що це більш надійні варіанти за, наприклад, покладання сподівань на НАТО", - резюмував військовий.

Напад РФ на Захід - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що РФ може із новими силами неочікувано напасти на НАТО. Росія на цей час і на майбутнє буде найбільшою загрозою для Західної Європи та для Європи в цілому. Посадовець наголосив, що чітко розуміють те, що події в Україні можуть статися в інших країнах.

Стало відомо, що Німеччина готує війська до потенційної війни з РФ. У Німеччині стартувала масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією, який, як стверджують експерти, може справити на країну більш значний вплив, ніж війна в Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про загрозу появи військ КНДР біля кордонів НАТО. Тіньовий флот, який здійснює диверсії проти кабелів, що з'єднують країни НАТО, може бути не єдиною гібридною загрозою від РФ для цих країн.

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