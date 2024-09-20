Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала в Україну: у чому мета візиту

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, щоб обговорити підтримку Європи.

https://glavred.net/ukraine/glava-evrokomissii-ursula-fon-der-lyayen-priehala-v-ukrainu-v-chem-cel-vizita-10598660.html Посилання скопійоване

Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 20 вересня / Колаж: Главред, фото: ОП, x.com/vonderleyen

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 20 вересня. Це вже її восьмий візит до України.

"Мій восьмий візит до Києва припадає на опалювальний сезон, що незабаром розпочнеться, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру", - написала європейська політикиня у Twitter.

За її словами, країни ЄС допоможуть Україні в її сміливих зусиллях.

відео дня

"Я приїжджаю сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, від приєднання та прогресу за кредитами G7", - додала голова Європейської комісії.

Урсула фон дер Ляєн на вокзалі в Києві / x.com/vonderleyen

Раніше повідомлялося, що під час візиту Урсула фон дер Ляєн зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главред, раніше Європейський Союз передав Україні перший транш у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених активів країни-агресора Росії.

Також повідомлялося, що влітку 2024 року Європейський Союз офіційно розпочав переговори про членство в ЄС України та Молдови.

Хто така Урсула фон дер Ляєн? Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013—2019 роках; з 1 грудня 2019 року — президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред