Глава Пентагону Остін раптово прибув до Києва: у CNN повідомили ціль візиту

Міністр оборони США Ллойд Остін вранці у понеділок, 21 жовтня, раптово прибув до Києва з неоголошеним візитом.
Про це повідомляє CNN. Зазначається, що це четвертий і, ймовірно, останній візит як глави Пентагону президента Джо Байдена.
У виданні зазначили, що Остін у столиці України зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим. Під час цих зустрічей вони обговорять потреби України у Зброї, а також підтримку нашої держави з боку Сполучених Штатів упродовж наступного року.
Як зазначив чиновник американського Міноборони, цей візит стане для Остіна також моментом "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США й України за останні два з половиною роки війни.
У той же час видання The Wall Street Journal зазначає, що Ллойд Остін не планує під час свого візиту виголошувати будь-які важливі заяви щодо нової військової допомоги чи дозволу використовувати ракети великої дальності на території країни-агресорки Росії.
Хто такий Ллойд Остін?
Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.
Допомога Україні від США – останні новини
Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні цілу низку "великих" пакетів допомоги – Володимир Зеленський назвав місяці. Сполучені Штати впродовж кількох місяців максимально посилюватимуть Україну, заявив Зеленський.
Також раніше у Le Monde зазначали, що США готові запросити Україну до НАТО. Зміна позиції Вашингтона може змінити й думку Берліна, який виступає проти включення України до НАТО, зазначили у Le Monde.
Нагадаємо, в AP розповіли, коли союзники приймуть рішення щодо плану перемоги України. Наразі план перемоги України викликає неоднозначну реакцію західних союзників, однак все може змінитися у найближчі тижні.
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