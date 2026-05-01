ЗСУ відтіснили окупантів на двок ключових напрямках: в ISW розкрили деталі

Українські захисники відтіснили окупаційну армію РФ на Донеччині, зокрема, поблизу Слов’янська та в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка.

Водночас російські війська не припиняють спроб наступати, посилюючи удари та змінюючи тактику. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Слов’янський напрямок

"Українські війська нещодавно просунулися у Слов’янському напрямку, оскільки російські війська продовжували наступальні операції в цьому районі", - повідомляють аналітики ISW.

Геолокаційні карти від 30 квітня підтверджують просування українських сил на південь від Колодязів, що на північний схід від Лимана. Водночас один із російських мілблогерів заявив про нібито захоплення села Закітне.

Речник 11-го армійського корпусу України, підполковник Дмитро Запорожець, повідомив, що війська РФ, які наступають із боку Сіверська, зазнають значних втрат через складний низинний рельєф. Він наголосив, що тактика ворога має хвилеподібний характер, адже після серії атак настає пауза, а потім штурми відновлюються. Крім того, окупанти почали активніше використовувати теплові та маскувальні пончо для нічних пересувань, хоча раніше здебільшого атакували вдень.

Костянтинівський напрямок

"Українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, оскільки російські війська проводили місії з інфільтрації в цьому районі", - повідомили аналітики.

Відео від 30 квітня підтверджує просування українських сил у східній частині Костянтинівки. Записи від 29 квітня зафіксували удари українських військ по російських підрозділах після ймовірної спроби проникнення. Аналітики також відзначили, що українські сили утримують позиції на північний схід від Степанівки, де раніше російські джерела заявляли про контроль окупантів.

Російські війська активізували наземні штурми на Костянтинівському напрямку. За словами сержанта української бригади, противник змінив тактику: замість малих груп тепер у бій вирушають окремі військовослужбовці з інтервалами. Часто вони орієнтуються на місцевості за допомогою паперових вказівок або телефонів із GPS-навігацією.

Як довго триватиме наступ РФ - думка генерала

Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко висловив думку, що російська армія ще здатна підтримувати наступальні дії протягом одного-двох років, однак не має ресурсів для масштабного прориву, зокрема у напрямку Києва.

За його оцінкою, російські війська й надалі намагаються просуватися на окремих ділянках фронту та прагнуть захопити якомога більше українських територій, проте їхнє просування залишається повільним і супроводжується значними втратами.

"Вони рухаються дуже повільно і з колосальними втратами. Тисяча людей на день — це для них мінімальний рівень втрат", — зазначив Півненко.

Водночас, за словами генерала, попри такі втрати, російська армія ще може підтримувати нинішню інтенсивність наступальних дій щонайменше протягом року-двох.

Главред раніше писав, що війська РФ з початком потепління помітно активізували бойові дії на різних ділянках фронту. За словами співзасновника проєкту DeepState Романа Погорілого, найбільш інтенсивні штурми тривають у районі Покровськ - Мирноград. Також напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку, де противник атакує, накопичує сили та підтягує додаткові підрозділи.

Нагадаємо, російські війська продовжують наступальні дії на Донеччині та мають часткові успіхи поблизу окремих населених пунктів.

Крім того, Росія стягує сили для наступу на Покровському напрямку. Туди ворог перетягує окупантів з інших напрямків. Про це заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

