Мобілізація відбуватиметься по-новому - кого знімуть з розшуку і де посилять призов

Одним із найбільш резонансних нововведень може стати зміна статусу для осіб, які наразі перебувають у розшуку ТЦК.

Реформа мобілізації в Україні

Ви дізнаєтеся:

На якій стадії перебуває реформа щодо мобілізації

Які зміни передбачає реформа

Які заходи щодо контролю за діями працівників ТЦК плануються

Реформа законодавства щодо мобілізації перебуває на фінальній стадії та буде представлена парламенту і суспільству впродовж місяця. Про це в коментарі Телеграфу повідомив голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки і оборони Давид Арахамія.

За його словами, наразі над оновленням підходів до мобілізації активно працює міністр оборони Михайло Федоров. Спочатку він презентує реформу профільному комітету, а згодом - депутатським фракціям і групам.

"В його підході потрібні будуть зміни законодавчого поля. Там велика така певна реформа. Вони вже на завершальній стадії знаходяться", - розповів Арахамія.

Главред зібрав головне, що варто знати про реформу ТЦК та моблізації в Україні.

Голова фракції зазначив, що реформа є комплексною і включає як послаблення, так і більш жорсткі підходи.

"Там є і поліпшення, і, напевне, погіршення. У нього (Федорова - ред.) певний новий баланс відбудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку (ТЦК - ред.) Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити в подальшому. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі, більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати", - наголосив нардеп.

Коли оприлюднять реформу щодо мобілізації

Народний депутат Федір Веніславський у коментарі журналістці 24 каналу заявив, що квітні в Україні можуть з’явитися нові ініціативи щодо мобілізації, однак наразі жодних конкретних змін не ухвалено. За його словами, головна мета майбутніх нововведень - зменшити конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами та прибрати відчуття несправедливості під час мобілізації.

Серед можливих змін - посилення контролю за діями представників ТЦК. Зокрема, йдеться про використання нагрудних бодікамер та притягнення до відповідальності у разі порушень.

Веніславський наголосив, що нинішня система мобілізації забезпечує понад 90% потреб Збройних сил у поповненні. При цьому рекрутингові механізми поки не можуть повністю замінити роботу ТЦК, тому реформи не повинні послабити обороноздатність країни.

Чи будуть надсилати повістки через "Дію"

Нардеп Веніславський запевнив, що запровадження електронних повісток не планується — їх не надсилатимуть ані через застосунок "Дія", ані в інший цифровий спосіб. Паперовий формат повісток залишиться чинним.

"Стоїть питання, яким чином забезпечувати оповіщення громадян про необхідність прибути до ТЦК. Є система "Резерв+", електронні кабінети військовозобов'язаного, в яких можна отримати інформацію, але паперові варіанти повісток не скасовувалися. Вони будуть й надалі застосовуватися", - наголосив він.

Міністерство цифрової трансформації підтвердило, що не планує впроваджувати електронні повістки у додатку "Дія".

Раніше народна депутатка Юлія Яцик заявляла в ефірі "Апостроф TV", що надсилання повісток у додаток розглядають як частину реформи Територіальних центрів комплектування та посилення мобілізації.

За словами в.о. міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, "Дія" створювалася як зручний інструмент для громадян, а використання її як механізму примусу підірве довіру мільйонів користувачів.

"Мінцифра не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в "Дії", ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною... У сфері оборони наш фокус інший - ми прагнемо мінімізувати бюрократію для тих, хто вже служить", - заявив Борняков в інтерв’ю SPEKA.

Де посилять мобілізацію

У рамках реформування системи мобілізації в Україні планується посилити мобілізаційні заходи у великих містах. Її посилять, щоб уникнути дисбалансу, коли армія комплектується переважно жителями сіл, заявив нардеп Веніславський в інтерв’ю YouTube-каналу "Власть vs Влащенко".

"Тобто щоб не було відчуття в суспільства, що є певні несправедливі дії, коли в якомусь селі Західної України не залишилося жодного чоловіка призовного віку, а в місті Києві, Одесі і в Харкові, і в інших містах великих України життя протікає мирним чином, і жодного відчуття, що війна повномасштабна у багатьох молодих людей, які є потенційно військовозобов'язаними, немає", - сказав нардеп.

Чи мобілізовуватимуть жінок

В командуванні Сухопутних військ ЗСУ повідомили, що Україна не планує мобілізувати жінок і не розробляє механізмів для цього. У відомстві підкреслили, що повідомлення про нібито підготовку мобілізації жінок є маніпулятивними і можуть використовуватися ворогом для підриву мобілізаційних процесів та дискредитації ЗСУ.

"В законодавстві України не відбулося жодних змін щодо регулювання цього процесу. Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, а на військовий облік мають ставати лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою", - йдеться у повідомленні.

Ситуацію з випадковим внесенням першої громадянки на облік розслідували. Помилкові дані внесли ще у 2021 році в систему "Оберіг", а додаткова перевірка виявила схожі випадки. Через технічні обмеження системи наразі неможливо видаляти ці дані.

Командування Сухопутних військ звернулося до Генштабу та Міноборони з пропозиціями для усунення прогалин у системі "Оберіг". Відомство запевнило, що питання перебуває під постійним контролем, а всі невідповідності детально аналізуються.

Хто отримає відстрочку від мобілізації

В Україні чоловіки підлягають військовому обліку з 18 років, а мобілізаційний вік становить від 25 до 60 років. Проте 9 березня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє українцям отримати річну відстрочку від мобілізації після завершення дії "Контракту 18-24".

Відстрочка поширюється на громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали річний контракт та відслужили 12 місяців. Після звільнення вони зараховуються до резерву Збройних сил і можуть бути призвані на службу лише за власною згодою.

Нові контракти для військових

В рамках масштабної реформи мобілізації для українців готують нові контракти щодо проходження військової служби. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса в інтерв’ю проєкту "Радіо Свобода Донбас.Реалії" повідомив, що ромадяни зможуть підписувати контракти з чітко визначеними термінами служби.

За його словами, успішне тестування програми "Контракт 18-24" для молоді стало базою для впровадження ширшого інструменту. Мета реформи - дати можливість усім військовослужбовцям, зокрема вже мобілізованим, перейти на контрактну основу.

"Програма "Контракт 18-24" не є альтернативою мобілізації. Це інструмент, який дає можливість молодим людям, які підлягають мобілізації, долучитися до Сил оборони та отримати за це певний мотиваційний пакет. Загалом технічно потрібно було відтестувати всі процедури, які складуть базу для більш ширшого контракту, який зможуть підписувати, в тому числі і мобілізовані громадяни України, з метою отримання чітких термінів служби і з метою мотивації таких людей і планового переходу з мобілізованої армії до контрактної", - пояснив Паліса.

Він додав, що попередній міністр оборони підготував концепт та проєкт закону щодо контрактів, який вже подавався до Верховної Ради. Міністр оборони Михайло Федоров зараз доопрацьовує проєкт відповідно до свого бачення.

"Найближчим часом ми всі чекаємо запропонованого проекту. Запит на терміни служби - зрозумілий, і ми спробуємо його реалізувати шляхом контрактів. Але теж треба враховувати і поточну ситуацію на фронті", - наголосив заступник керівника ОП.

Скільки чоловіків не поновили дані в ТЦК

Близько 1,5 мільйона чоловіків призовного віку не поновлюють військово-облікові дані, порушуючи закон, повідомив нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк у ефірі Вечір.LIVE. За його словами, саме з цією категорією військовозобов’язаних найчастіше трапляються вуличні сутички.

"Приблизно 1,5 мільйони чоловіків призовного віку не поновили дані в ТЦК. Як правильно, усі незаконні затримання, конфлікти у більшості випадків відбуваються з тими військовозобов’язаними особами, які протягом чотирьох років не поновляли дані в ТЦК. Вони порушують закон. Сьогодні воєнний стан, і вони мають нарівні з іншими виконувати свій обов’язок", - заявив Цимбалюк.

Депутат додав, що працівники ТЦК не повинні перебувати на вулицях і вимагати документи, оскільки це завдання поліції. Він також наголосив на прогресі у реформі ТЦК, адже уже більшість працівників ТЦК - це ветерани війни.

"Майже 70% особового складу ТЦК – це хлопці й дівчата, які пройшли фронт, і за станом здоров'я вони не придатні до несення бойової служби. Чи дало це бажаний результат? На жаль, ні, бо ці люди мають інколи загострене почуття справедливості і вимагають елементарного", - сказав він.

Чи можливі чіткі терміни служби

В Офісі Військового омбудсмана створили робочу групу для напрацювання можливості встановлення чітких термінів служби для військовослужбовців. За словами Ольги Решетилової, право на визначеність є критично важливим, адже його відсутність призводить до деморалізації, вигорання та навіть депресії серед тих, хто служить із 2014 року та під час поточної мобілізації.

Водночасв інтерв'ю РБК-Україна вона пояснила, що просте підрахування необхідної кількості мобілізованих недостатнє. Формула має враховувати справедливе розподілення мобілізаційного навантаження, бронювання та боротьбу з корупційними схемами.

"Дуже багато військовозобов’язаних ухиляються від служби, тому що вони бояться невизначеності. Якщо їм сказати, що ви йдете служити на 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя. Ти відслужив 2-3 роки, потім у тебе знову ротація, знову міняємося", - зазначила омбудсман.

При цьому Решетилова наголосила, що спершу має бути посилена відповідальність для тих, хто ухиляється, а вже потім - за самовільне залишення частин. Популярних рішень у цьому питанні не буде, і частина громадян, які роками уникають служби, сприйме це негативно.

"Не можна паразитувати безкінечно на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується. Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", - підсумувала військовий омбудсман.

Що змінить реформа мобілізації

Заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповідав в ефірі Вечір.LIVE, що міністерство вже має бачення щодо роботи з випадками самовільного залишення частин (СЗЧ) і трансформації ТЦК. Найближчим часом парламент може розглянути в першому читанні законопроєкт про нові контракти.

Чернєв пояснив, що реформа складатиметься з двох напрямів:

Покарання за ухилення та самовільне залишення частини. Це має зменшити випадки порушень та посилити дисципліну серед військових. Створення стимулів для служби. Нові контракти передбачатимуть чітко визначені строки служби, підвищене базове грошове забезпечення та нові підходи до преміювання залежно від спеціалізації. Додаткові виплати можуть отримувати пілоти, ІТ-фахівці та військові на найризикованіших напрямках, зокрема десантники та піхотинці.

"Тобто, з одного боку, мають бути і покарання тих, хто ухиляється, і з іншого мають бути все ж таки стимули для тих, хто залишається у війську", - підсумував він.

Натомість очільник Офісу президента Кирило Буданов на зустрічі CEO Club Ukraine заявив, що кардинально вирішити питання мобілізації неможливо, поки триває війна. За його словами, між реальною ситуацією на фронті та бажанням людей служити існує велика прірва.

"Люди дивляться телевізор і дивляться Інтернет, Telegram і так далі - не сильно хочуть йти воювати. А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть - їх доведеться мобілізувати", - сказав керівник ОП.

Також Буданов наголосив, що зміна назв або формату роботи ТЦК не змінить сутності процесу мобілізації.

Про особу: Давид Арахамія Давид Арахамія — український державний і політичний діяч, підприємець та волонтер. Народився 1979 року в Сочі, тривалий час мешкав у Грузії, після чого переїхав до Миколаєва (Україна). Є батьком шести дітей. До політики був успішним підприємцем у сфері IT, заснував компанію TemplateMonster. З серпня 2019 року є народним депутатом України та очолює фракцію партії "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання. Займає посаду секретаря Національної інвестиційної ради (з червня 2019 року). У березні 2022 року очолював українську делегацію на переговорах з Росією.

