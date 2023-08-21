УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Перерахунок пенсій по інвалідності: стало відомо, які зміни відбудуться з 1 вересня

Юлія Куришко
21 серпня 2023, 15:54 оновлено 21 серпня, 16:15
639
Пенсія по інвалідності призначається людям, що набули каліцтва.
Перерахунок пенсій по інвалідності: стало відомо, які зміни відбудуться з 1 вересня
Стало відомо, чи збільшать пенсію по інвалідності / колаж: Главред, фото: УНІАН

Попри складну економічну ситуацію в країні, виплати пенсій були неодноразово підвищені у 2023 році. З осені українці також чекають на збільшення виплат.

Востаннє перерахунок пенсій відбувся у березні 2023 року. До кінця року індексацій більше не планується, тобто у вересні підвищень виплат очікувати не варто, передає 24 канал.

Розмір мінімальної пенсії по інвалідності в Україні

  • Особи, яким призначили І групу отримують 2 300 гривень;
  • II та III групи, які не працюють – 2 100 гривень;
  • II та III груп, у випадку, коли особа не працює – 2 093 гривні.

Скільки отримують особи з інвалідністю відносно розміру вікової пенсії

  • 100% від пенсії за віком мають особи з інвалідністю І групи;
  • 90% – ІІ група;
  • 50% – ІІІ група.

Хто має право на пенсію по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається людям, що набули каліцтва. На страховий стаж прямо впливає те, чи отримали ви новий статус внаслідок робочої діяльності.

відео дня

Для призначення виплат необхідно звернутися у ПФУ. Під час проведення медико-санітарної експертизи, спеціалісти визначать вашу групу інвалідності та нададуть вам довідку для проведення повторного огляду.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що пенсіонери в Україні можуть отримати нові добавки. Пенсіонерам в Україні експерти нагадали, хто з них має право, згідно законодавству, на надбавки і кому з віком повинні платити ще більше.

Стали відомі п'ять причин, через які українці можуть позбутися виплат. В Україні в 2023 році регулярно проводяться перевірки даних пенсіонерів. За їх результатами можуть виявити п'ять причин для позбавлення пенсії.

Деякі пенсіонери залишаться без надбавок до пенсії. Програма доплат до пенсій для літніх людей передбачає виплату додаткових 300 грн на місяць пенсіонерам старше 70 років.

Більше цікавих новин:

пенсії инвалидность новини України
Реклама

Головне за день

БПЛА впав на аеродром в Калузькій області: пошкоджено один літак

БПЛА впав на аеродром в Калузькій області: пошкоджено один літак

17:23 Світ
Кривавий удар РФ по Чернігову: кількість поранених збільшилась до 180 людей

Кривавий удар РФ по Чернігову: кількість поранених збільшилась до 180 людей

16:35 Україна
У Данії поставили умову: F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території

У Данії поставили умову: F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території

15:49 Світ
Всі головні новини

Останні новини

17:57

F-16 ЗСУ зможуть знищувати фронтові літаки РФ ще до скидання бомб — експерт

17:40

У ЗСУ розповіли, яка кількість F-16 кардинально змінить ситуацію в небі

17:23

БПЛА впав на аеродром в Калузькій області: пошкоджено один літак

16:55

F-16 для України: у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами"

16:35

Кривавий удар РФ по Чернігову: кількість поранених збільшилась до 180 людей

Росія повернеться в 90-ті з талонами на продукти і порожніми полицями - ЛіпсіцРосія повернеться в 90-ті з талонами на продукти і порожніми полицями - Ліпсіц
16:15

Чому не можна говорити "на здоров'я": прихований сенс фрази усіх приголомшить

16:12

Переможець Євробачення-2019 одружився зі своїм бойфрендомВідео

15:54

Перерахунок пенсій по інвалідності: стало відомо, які зміни відбудуться з 1 вересня

15:49

Гороскоп на завтра 22 серпня 2023: Дівам - щастя, Водолію - винагорода

Реклама
15:49

У Данії поставили умову: F-16 ЗСУ можуть використовувати тільки на своїй території

15:46

Швеція відмовилась передавати Україні винищувачі: названо причину

15:22

70 льотчиків: у Повітряних силах розповіли, скільки українців навчаються в Данії на F-16

15:02

Під Полтавою арештували майно російського генерала на космічну суму

15:01

"Відкриваємо кошториси об’єктів, що будуються за держкошти" - міністр Кубраков

14:58

"Просто голуби великі": у ГУР іронічно відреагували на заперечення Росією "бавовни"

14:56

Кличко: Соціально незахищені кияни отримають до Дня Незалежності допомогу – загалом на 130 мільйонів гривень

14:49

Дівчина поділилася геніальним лайфхаком з порятунку залишків косметики в тюбику

14:43

"Вони повинні відповідати": Женя Галич жорстко висловився про чоловіків, які втекли з України

14:30

Лазур і пшениця: Зеленська зустрілася зі шведськими монархами у вишуканому луці

14:26

ЗСУ отримали черговий комплекс боротьби з ворожими дронами за сприяння Favbet Foundation

Реклама
14:25

У ЗСУ новий успіх: пішли вперед на двох напрямках і просунулися біля Роботиного

14:19

Денис Казанський. Патріоти РФ в шоці через втрату Ту-22М3Відеоблоги

13:19

Кільце стискається все ближче: пропагандистка Симоньян зарюмсала про те, що дрон вибухнув поруч з її будинком

13:17

"Безумство" : у Нідерландах накинулися на Рютте за плани поставок F-16 Україні

13:14

Головоломка на уважність: знайдіть гумовий чобіт за 10 секунд

12:57

"Прильоти у Москві нам на користь": Коваленко пояснив, як це впливає на владу Путіна

12:24

"Рубль здох": на картах Open StreetMap поміняли назви у Москві й принизили ПутінаФото

12:15

Надя Дорофєєва готується стати мамою і назвала ім'я майбутньої дитини

11:43

3 засоби, якими категорично не можна мити пластикові вікна і підвіконня

11:38

"Росіяни про це мріяли": окупанти націлилися на два міста України – Жданов

11:11

"Російське зло б'є болем і смертями": Зеленський яскраво виступив у данському парламенті

10:58

Експерт з волосся назвала найбільшу помилку жінок з сивиною

10:46

ЗСУ просунулись вперед біля Бахмута: росіяни стягують туди нові сили

10:37

"Ключ до успіху на землі" : у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни

09:52

Захід не збирається змінювати режим Путіна в Росії: Шольц зробив заяву

09:38

Як повернути блиск каструлі з нержавійки: чим її відмити зовні і всередині

09:37

Москву атакували безпілотники: росіяни в паніці закрили аеропорти

09:36

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 серпня: кому підморгне удача

09:24

Мало не згорів на роботі: у SHAMAN на концерті Газманова запалала шинель

09:10

Удари по РФ неочікувані для Кремля і чемоданного фюреркаПогляд

Реклама
09:00

Картографічний ресурс для систематизації роботи військової адміністрації Харківщини - Kharkiv MAP новости компании

08:55

"Будуть тікати": експерт розкрив, чи зможуть ЗСУ взяти росіян у кільце у Бахмуті

08:44

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 серпня: Леви будуть сяяти, Водолії - ризикувати

08:29

Пенсіонери в Україні можуть отримати нові добавки: хто має право

07:46

Окупанти наступають та несуть великі втрати: ЗСУ закріплюються на нових позиціях

07:19

Удари ЗСУ по глибокому тилу росіян розводять паніку в РФ - ISW

06:10

Літаки Ф-16 для України: чого очікуватиПогляд

05:20

Рятуємо рослини від загибелі: використайте цю підкормку для овочів і квітів

05:00

Чим годувати курей, щоб добре неслися: прості поради, про які забувають

03:05

Удари по об'єктах РФ і битва за Севастополь: експерт про сценарій деокупації КримуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти