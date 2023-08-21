Перерахунок пенсій по інвалідності: стало відомо, які зміни відбудуться з 1 вересня

Пенсія по інвалідності призначається людям, що набули каліцтва.

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Стало відомо, чи збільшать пенсію по інвалідності / колаж: Главред, фото: УНІАН

Попри складну економічну ситуацію в країні, виплати пенсій були неодноразово підвищені у 2023 році. З осені українці також чекають на збільшення виплат.

Востаннє перерахунок пенсій відбувся у березні 2023 року. До кінця року індексацій більше не планується, тобто у вересні підвищень виплат очікувати не варто, передає 24 канал.

Розмір мінімальної пенсії по інвалідності в Україні

Особи, яким призначили І групу отримують 2 300 гривень;

II та III групи, які не працюють – 2 100 гривень;

II та III груп, у випадку, коли особа не працює – 2 093 гривні.

Скільки отримують особи з інвалідністю відносно розміру вікової пенсії

100% від пенсії за віком мають особи з інвалідністю І групи;

90% – ІІ група;

50% – ІІІ група.

Хто має право на пенсію по інвалідності

Пенсія по інвалідності призначається людям, що набули каліцтва. На страховий стаж прямо впливає те, чи отримали ви новий статус внаслідок робочої діяльності.

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Для призначення виплат необхідно звернутися у ПФУ. Під час проведення медико-санітарної експертизи, спеціалісти визначать вашу групу інвалідності та нададуть вам довідку для проведення повторного огляду.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що пенсіонери в Україні можуть отримати нові добавки. Пенсіонерам в Україні експерти нагадали, хто з них має право, згідно законодавству, на надбавки і кому з віком повинні платити ще більше.

Стали відомі п'ять причин, через які українці можуть позбутися виплат. В Україні в 2023 році регулярно проводяться перевірки даних пенсіонерів. За їх результатами можуть виявити п'ять причин для позбавлення пенсії.

Деякі пенсіонери залишаться без надбавок до пенсії. Програма доплат до пенсій для літніх людей передбачає виплату додаткових 300 грн на місяць пенсіонерам старше 70 років.

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