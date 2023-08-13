У кого відберуть пенсії: п'ять причин, через які українці можуть позбутися виплат

В Україні в нинішньому році регулярно проводяться перевірки та верифікація даних пенсіонерів. За їх результатами можуть виявити п'ять причин, які можуть стати підставою для позбавлення пенсії, йдеться в законі "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".
У вигляді списку причини для припинення виплат пенсії будуть виглядати так:
- помилка в прізвищі одержувача;
- виявлення того, що виплати отримали за фальшивими документами;
- тривале проживання пенсіонера за кордоном;
- не отримання виплати протягом 6 місяців (незняття коштів з рахунку);
- незареєстрована зміна місця проживання пенсіонерами-переселенцями.
Керівництво Мінфіну приступило до перевірок одержувачів пенсій ще кілька років тому. До слова, верифікації також піддаються і інші види соцвиплат в Україні. Крім того, перевірки регулярно проводять і чиновники з Пенсійного фонду.
В цілому, соцвиплати можуть припинити, якщо з'ясувався, що люди не мають на них прав. Наприклад, це стосується матерів-одиначок, які приховують своє співжиття, субсидіантів, які ховають свої доходи, а також пенсіонерів, які фальсифікували документи під час оформлення виплати.
Перевірки завжди проходять на таких етапах:
- при зверненні за допомогою;
- при отриманні допомоги;
- протягом трьох років після того, як виплата була скасована.
Ситуація з пенсіями в Україні:
Нагадаємо, що в Пенсійному фонді Україні повідомили, що пенсіонерів каратимуть. У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, ПФУ приймає рішення про утримання з пенсії Сум переплати в межах 20% пенсії.
В Україні піднімуть пенсії майже на 1500 грн. Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким були призначені пенсії відповідно до Закону "Про статус народного депутата України".
Пенсіонери в Україні можуть отримати відразу кілька пенсій за раз. У ПФУ зазначають, що пенсіонери, які виїхали в інші країни, можуть отримувати українську пенсію і там.
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