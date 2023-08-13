У кого відберуть пенсії: п'ять причин, через які українці можуть позбутися виплат

В Україні в 2023 році регулярно проводяться перевірки даних пенсіонерів. За їх результатами можуть виявити п'ять причин для позбавлення пенсії.

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Причини для припинення виплат пенсій можуть виглядати так / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні в нинішньому році регулярно проводяться перевірки та верифікація даних пенсіонерів. За їх результатами можуть виявити п'ять причин, які можуть стати підставою для позбавлення пенсії, йдеться в законі "Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування".

У вигляді списку причини для припинення виплат пенсії будуть виглядати так:

помилка в прізвищі одержувача;

виявлення того, що виплати отримали за фальшивими документами;

тривале проживання пенсіонера за кордоном;

не отримання виплати протягом 6 місяців (незняття коштів з рахунку);

незареєстрована зміна місця проживання пенсіонерами-переселенцями.

Керівництво Мінфіну приступило до перевірок одержувачів пенсій ще кілька років тому. До слова, верифікації також піддаються і інші види соцвиплат в Україні. Крім того, перевірки регулярно проводять і чиновники з Пенсійного фонду.

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В цілому, соцвиплати можуть припинити, якщо з'ясувався, що люди не мають на них прав. Наприклад, це стосується матерів-одиначок, які приховують своє співжиття, субсидіантів, які ховають свої доходи, а також пенсіонерів, які фальсифікували документи під час оформлення виплати.

Перевірки завжди проходять на таких етапах:

при зверненні за допомогою;

при отриманні допомоги;

протягом трьох років після того, як виплата була скасована.

Ситуація з пенсіями в Україні:

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді Україні повідомили, що пенсіонерів каратимуть. У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, ПФУ приймає рішення про утримання з пенсії Сум переплати в межах 20% пенсії.

В Україні піднімуть пенсії майже на 1500 грн. Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким були призначені пенсії відповідно до Закону "Про статус народного депутата України".

Пенсіонери в Україні можуть отримати відразу кілька пенсій за раз. У ПФУ зазначають, що пенсіонери, які виїхали в інші країни, можуть отримувати українську пенсію і там.

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