Деякі пенсіонери залишаться без надбавок до пенсії: хто під загрозою

Програма доплат до пенсій для літніх людей передбачає виплату додаткових 300 грн на місяць пенсіонерам старше 70 років.

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Чиновники нагадали, що період виплат пенсій в Україні триває з 4-го по 25-го число кожного місяця, / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні програма доплат до пенсій вже цілий рік передбачає виплату додаткових 300 грн на місяць тим пенсіонерам, які досягли 70-річчя. Однак не всі люди такого віку зможуть отримати гроші, повідомляє портал "На пенсії".

Як кажуть фахівці, головна причина для такого - якщо людина отримує пенсію понад 10 340 грн. У такому випадку не виплачуються ніякі "вікові" надбавки (включаючи виплату 400 грн людям старше 75 років і виплату 500 грн тим, хто старше 80 років).

Крім того, період виплат пенсій в Україні триває з 4-го по 25-го число кожного місяця, а розрахунки для нього проводяться в кінці попереднього місяця. Тому 300 грн можуть не отримати так звані "нові" 70-льотні пенсіонери.

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Наприклад, якщо Пенсіонеру виповнилося 70 років 22 вересня, то в цьому місяці він не отримає повну доплату. А ось вже на з жовтня йому почнуть приходити 300 Додаткові гривень.

"Якщо пенсія такої особи менше 10 340 грн і йому виповнилося 70 років, то надбавку в сумі 300 гривень воно обов'язково буде отримувати. Просто в перший місяць після досягнення 70-річчя ця доплата сплачується з числа, коли воно відзначило день народження", – пояснили фахівці.

Виплати пенсіонерам: що відомо

Нагадаємо, що в Пенсійному фонді Україні повідомили, що пенсіонерів каратимуть. У разі відмови пенсіонера добровільно повернути зайво отримані кошти, ПФУ приймає рішення про утримання з пенсії Сум переплати в межах 20% пенсії.

В Україні піднімуть пенсії майже на 1500 грн. Найбільше середнє підвищення пенсії отримали особи, яким були призначені пенсії відповідно до Закону "Про статус народного депутата України".

Пенсіонери в Україні можуть отримати відразу кілька пенсій за раз. У ПФУ зазначають, що пенсіонери, які виїхали в інші країни, можуть отримувати українську пенсію і там.

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