Пенсіонери в Україні можуть отримати нові добавки: хто має право

Пенсіонерам в Україні експерти нагадали, хто з них має право, згідно законодавству, на надбавки і кому з віком повинні платити ще більше.

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Хто має право на доплату до пенсії - відповідь експерти / колаж Главред, фото УНІАН

Пенсіонери в Україні можуть отримувати деякі надбавки до пенсії – якщо ці люди вже досягли певного віку. Про це повідомляє портал "РБК-Україна".

Як кажуть експерти, чим більше років людині, тим більше повинна бути доплата.

Хто має право на доплату до пенсії

Зокрема, більше пенсії можуть отримувати люди:

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після 70 років;

від 75 до 80 років;

після 80 років.

Скільки можна отримувати додатково грошей до пенсії

після 70 років - 300 гривень;

від 75 до 80 років - 456 гривень;

старше 80 років - 579 гривень.

Дані на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь-до початку виплатного періоду (з 4 до 25 числа кожного місяця).

Відповідно, кожен місяць, перед початком нарахування, здійснюється всі перерахунки пенсій на наступний період. Зокрема, у зв'язку зі встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років.

Наприклад, якщо день народження у людини на початку місяця, то і доплату він повинен отримати в даному місяці. Але перша виплата буде неповною - з дати досягнення 70-річчя. А вже наступного місяця виплачується вся сума – 300 гривень.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що в липні для українців перерахують пенсії. У ПФУ повідомили, хто може отримати до 1000 гривень. У липні підвищать виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами

Стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається і залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.

Українцям перерахують і збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

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