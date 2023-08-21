Пенсіонери в Україні можуть отримати нові добавки: хто має право

Пенсіонери в Україні можуть отримувати деякі надбавки до пенсії – якщо ці люди вже досягли певного віку. Про це повідомляє портал "РБК-Україна".
Як кажуть експерти, чим більше років людині, тим більше повинна бути доплата.
Хто має право на доплату до пенсії
Зокрема, більше пенсії можуть отримувати люди:
- після 70 років;
- від 75 до 80 років;
- після 80 років.
Скільки можна отримувати додатково грошей до пенсії
- після 70 років - 300 гривень;
- від 75 до 80 років - 456 гривень;
- старше 80 років - 579 гривень.
Дані на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь-до початку виплатного періоду (з 4 до 25 числа кожного місяця).
Відповідно, кожен місяць, перед початком нарахування, здійснюється всі перерахунки пенсій на наступний період. Зокрема, у зв'язку зі встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років.
Наприклад, якщо день народження у людини на початку місяця, то і доплату він повинен отримати в даному місяці. Але перша виплата буде неповною - з дати досягнення 70-річчя. А вже наступного місяця виплачується вся сума – 300 гривень.
Пенсії в Україні
Нагадаємо, що в липні для українців перерахують пенсії. У ПФУ повідомили, хто може отримати до 1000 гривень. У липні підвищать виплати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію за спеціальними законами
Стало відомо, чи збільшать українцям виплати по інвалідності. Пенсія по інвалідності надається і залежить від розміру виплат за віком та групи інвалідності.
Українцям перерахують і збільшать пенсії. Голова правління Пенсійного фонду України розповів, що цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.
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