Перемир'я перетворилося на "м'ясорубку": росіяни добили дронами поранених бійців РФ

Під час оголошеного режиму припинення вогню поранені військовослужбовці РФ здійснювали евакуацію (відхід) з передових позицій.

https://glavred.net/ukraine/peremirie-prevratilos-v-myasorubku-rossiyane-dobili-dronami-ranenyh-boycov-rf-10756220.html Посилання скопійоване

Росіяни вбили своїх бійців, які здалися в полон ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

Беззбройні росіяни рухалися від лінії зіткнення в тил

Противник виявив і атакував FPV-дронами поранених

Російські окупанти під час Великоднього перемир'я атакували FPV-дронами поранених власних бійців, які намагалися евакуюватися з передових позицій, повідомляє пресслужба 24 ОМБр ім. Короля Данила.

"Перемир'я" від росіян. Окупанти атакували беззбройних бійців у смузі відповідальності 24-ї бригади. Під час оголошеного режиму припинення вогню поранені військовослужбовці здійснювали евакуацію (відхід) з передових позицій у Часовому Яру", – йдеться у повідомленні пресслужби 24 ОМБр.

відео дня

Як повідомляється, поранені й беззбройні росіяни рухалися від лінії зіткнення в тил, з ознаками надання медичної допомоги, з палицями. Противник виявив і атакував FPV-дронами поранених. Троє з трьох загинули.

Однак, як заявили в бригаді, це виявилися полонені російські військові.

/ Главред

"Для безпечної медичної евакуації особового складу своїх підрозділів командування бригади прийняло рішення переодягнути особовий склад РОВ, який був узятий у полон напередодні бійцями 24 ОМБр, у нейтральну форму одягу та провести пробну евакуацію і перевірку дотримання своїх же обіцянок противником", – йдеться у повідомленні.

У бригаді навели особисті дані трьох окупантів, які були знищені своїми ж дронами: старший сержант Журавльов Станіслав Олексійович, рядовий Чошев Олександр Олексійович і молодший сержант Загребін Андрій В'ячеславович.

Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Криньках на Херсонщині.

Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.

FPV-дрон - що це таке FPV-дрон — вид безпілотних літальних апаратів, керування якими здійснюється за допомогою FPV-пілотування. У військовому сенсі під цим терміном зазвичай мають на увазі швидкісні FPV-квадрокоптери, перетворені на дрони-камікадзе або дрони-бомбардувальники, шляхом встановлення бойової частини чи пристрою для скидання боєприпасів, пише Вікіпедія. Однією з ключових переваг таких безпілотників над іншими засобами є те, що дрон вартістю від кількох сотень до кількох тисяч доларів може ефективно знищити техніку вартістю мільйони доларів (танк, артилерія, РЕБ, ЗРК) або офіцерів у ближньому тилу. Масова поява FPV-дронів на фронті російсько-української війни здійснила прорив у військовій справі. Міноборони України та багато дослідників називають їх революційним засобом ведення бою та порівнюють їхнє застосування зі снайперською зброєю. Революційність пояснюється тим, що до їхньої появи можливості завдання високоточних ударів були прерогативою дорогих і складних систем, застосовуваних точково, а FPV-дрони є надзвичайно дешевими масовими виробами. І Україна, і Росія налагодили масове виробництво власних FPV-дронів на своїй території. Крім того, обидві країни активно закуповують подібні дрони. У серпні 2023 року стало відомо, що в Україні такі БПЛА виготовляють щонайменше три державні заводи. У січні 2024 року Житомирська міська рада запустила платформу "Житомирський дрон", яка має на меті навчити громадян збирати FPV-дрони. Платформа дозволяє пройти онлайн-навчання, обрати вид дрона та передати його на випробування. Там само можна надіслати пожертву на гроші або стати постачальником запчастин.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред