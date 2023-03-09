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"Я ніч не спала, це так важко": мати розстріляного захисника розповіла, як дізналась про страту

9 березня 2023, 17:59
Остання розмова воїна з матір'ю відбулася 29 грудня. Тоді вона зі сльозами на очах, ніби відчувала щось, благала сина, щоб той беріг себе.
Александр Мациевский и его мама
Мати розстріляного захисника розповіла, як дізналась про страту / 119-я отдельная бригада ТрО Черниговской области, скриншот

Мати загиблого захисника Олександра Мацієвського, якого безжально розстріляли російські окупанти, розповіла про те, як вона дізналась про страту свого сина.

Як розповіла 67-річна Параска Демчук в ефірі Суспільного, до повномасштабної війни її 42-річний син працював електромонтером у Києві. Коли ж загарбники прийшли на українську землю, він добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина. Навесні захищав Чернігівщину у складі 119-ї бригади сил територіальної оборони. Наприкінці 2022 року підрозділ виконував завдання на Донеччині. Що тримає позиції біля Соледару, він матері не розповідав.

"Він ніколи не любив, щоб ми прощалися. Він коли йшов, то вони знали, що йдуть, а він повернувся, перехрестився, перехрестив будинок і себе, зі мною попрощався. Сказав: "Мамуля, ти так постаріла". А я сказала, що сину такий час, що я переживаю. А він: "Мамо, дякую тобі за життя", - пригадує мати загиблого захисника.

відео дня

Остання розмова воїна з матір'ю відбулася 29 грудня. Тоді вона зі сльозами на очах, ніби відчувала щось, благала сина, щоб той беріг себе.

"Мамочко, бережи себе! Бережи себе!" І все. А я так плакала і казала: "Синочок, ти головне себе бережи!". Я наче відчула, і сказала, що ти себе збережи для мене. Я виживу, а ти для мене себе збережи", - зі сльозами на очах розповідає жінка.

30 грудня 2022 року Олександр і четверо його побратимів були на завданні, з якого ніхто не повернувся. Це був стрілецький бій поблизу Соледару.

Обставини загибелі Олександра Мацієвського були невідомими до 6 березня. Того дня у соціальних мережах з’явилося відео зі стратою захисника одразу після слів: "Слава Україні".

"Я ніч не спала, воно мені мерещиться. Але якась легкість з'явилась та якийсь промінчик, що я побачила, як загинув мій син. І це так важко, але я, правда, наче побачила характер мого сина, такого стійкого, незламного, бо він сказав: "Мама, я в полон ніколи не здамся". Він навіть вночі повторяв ось це: "Слава Україні". Він настільки був бойовий, настільки сміливий і безстрашний, що я вам передати не можу", - розповідає жінка.

'Я ніч не спала, це так важко': мати розстріляного захисника розповіла, як дізналась про страту
Скріншот

Параска Демчук каже, що вона тяжко переживає втрату сина, проте він просив її жити і саме ці слова наразі її підтримують.

"Він загинув за цей прапор. Він загинув за "Слава Україні!". Мені в той час жити не хотілося. Я шукала на кладовищі собі місце. Але він мене просив жити, значить він знав для чого", - каже мати воїна.

Розстріл українського військовополоненого

6 березня у Мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, палить сигарету та каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

Слід зазначити, що в українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув у той момент, коли помітив, що його планують вбити. Усе відбулось дуже швидко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивці українського військовополоненого будуть знайдені.

"Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм в очі:" Слава Україні!"Хочу, щоб ми всі разом, в єдності, відповіли на його слова:" Герою слава! Героям слава! Україні слава!"І ми знайдемо вбивць", - заявив він у відеозверненні.

Генеральна прокуратура України приступила до розслідування за фактом розстрілу беззбройної людини. Крім того, омбудсмен Дмитро Лубинець вже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам і колегам з різних країн світу.

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