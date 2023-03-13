"Їх було п'ятеро": з'явилися подробиці розстрілу Героя України Олександра Мацієвського

Звання Героя України присвоєно воїну, якого росіяни розстріляли за гасло "Слава Україні!".

Олександр Мацієвський / скріншот, СБУ

Російські окупанти вбили уродженця Чернігівщини - Олександра Мацієвського.

У Службі безпеки України офіційно повідомили ім'я Героя України, після проведення слідчих дій. Його тіло вже повернуто і поховано вдома.

Про смерть свого Саші мати дізналася давно, і здавалося нині серце тільки почало трохи заспокоюватися, як з'явилося жахливе відео в Інтернеті.

відео дня

"Це Саша... одразу впізнала", - каже мама розстріляного бійця.

Як повідомляє ТСН, Олександр Мацієвський не мав військового досвіду, не служив в армії, але мав такий характер, що не сидів би вдома, каже як мати, так і його керівник.

"Це була людина без досвіду, але це компенсувалося тим, що ця людина не проста, але відповідальна, на яку можна було покластися, і якій я, як командир, всесильно довіряв", — говорить він.

На початку масштабного наступу військ РФ він брав активну участь в обороні Чернігова та області.

Згодом наполіг і вивчився на снайпера, в цьому чині і потрапив на Донецький напрямок в кінці 22 року. Його 119 окрема бригада, 163-го бата Тро Чернігівщини – вела біля Соледара. Востаннє мамі подзвонив у грудні.

"Двадцять дев'ятого він подзвонив і каже, що мама ти бережи себе. А я кажу йому, щоб він себе бериг", – згадує мама бійця.

Після розмови він поїхав на завдання, разом з групою побратимів в той вечір у них зав'язався бій з ворогом, не рівними силами.

"Як виявилося потім, всі загинули в цій групі", - каже командир.

Повідомляється, що всього в групі було п'ятеро військових, забрати тіла не вдалося.

"Тільки згодом їх повернули під час обміну тілами. Експертизу ДНК не робили, Олександра, з численними кульовими пораненнями впізнала мама і побратими. Серед особливих ознак і шрам над бровою і шевроном на руці від командира", -йдеться в сюжеті.

Що відомо про Олександра Мацієвського

Олександру Мацієвському було 42 роки, він розлучений, у нього 19-річний син. Народився і навчався в Молдові, прожив там 28 років. Тому вони також вважають його своїм героєм, але і в рідному Нежені, бійцем пишаються не менше.

"Олександр - це символ хоробрості, символ незламності всіх наших захисників. І ми зараз радимося як на рівні міста можемо вшанувати його пам'ять. Ми говорили з мамою про перейменування однієї з вулиць на його честь і про встановлення пам'ятника", - кажуть у міськраді.

Розстріл українського військовополоненого

6 березня в мережі з'явилося страшне відео з українським захисником, який потрапив у полон. На кадрах видно, як він нервує, курить цигарку і каже "Слава Україні". У цей момент окупанти починають його жорстоко розстрілювати. Військовий загинув на місці.

Слід зазначити, що в українського захисника в руках зовсім не було зброї. Можна припустити, що "Слава Україні" він вигукнув в той момент, коли помітив, що його планують вбити. Все сталося дуже швидко.

На це відео відреагували в Офісі президента. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що це військовий злочин, який російські пропагандисти намагатимуться "відбілити".

"Військові злочини культивуються в Росії. І вибілюються їх пропагандою і міфами про "нацистів". Вбивство людини, що потрапила в полон - ще один приклад цього. А ще це приклад їх національної нікчемності і слабкості. За кожен такий військовий злочин буде розплата. Ніхто не зможе сховатися від неї", - написав Андрій Єрмак.

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