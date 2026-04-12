Розстріл полонених бійців ЗСУ на Великдень: РФ готує цинічну провокацію

Росія планує заперечити факт розстрілу та цинічно звинуватити у злочині українських бійців.

Стали відомі подробиці розстрілу полонених бійців ЗСУ / скріншот із відео та УНІАН

РФ намагається спростувати інформацію про розстріл полонених бійців ЗСУ

Ворог планує звинуватити у злочині українських бійців

Російські військові після оголошення великоднього перемир'я 11 квітня стратили чотирьох українських військовополонених поблизу Ветеринарного в Харківській області.

При цьому в РФ намагаються спростувати цю інформацію, розповів начальник відділу комунікації 14-го армійського корпусу ЗСУ Віталій Саранцев, передає "Суспільне".

З радіоперехоплень військовим стало відомо, що армія РФ планує спростувати розстріл і звинуватити у злочині українських бійців, уточнив він.

"Зараз противник готує спростування, хоче звинуватити нас. Що ми самі зняли це відео, що це інсценування розстрілу. Будуть намагатися змити з себе цю ганьбу", - каже Саранцев.

Деталі розстрілу полонених бійців ЗСУ

Бойці якої бригади загинули, у 14-му корпусі не розголошують. Саранцев пояснює – не роблять цього з міркувань безпеки і для того, щоб не розкривати, які саме підрозділи знаходяться на конкретних ділянках фронту. Також поки невідомо, який саме російський підрозділ причетний до розстрілу полонених.

Додамо, що з початку Великоднього перемир'я до 10:00 12 квітня армія РФ понад 90 разів завдала ударів по позиціях у зоні відповідальності 14-го корпусу, каже представник формування. За його словами, росіяни застосовували дрони та артилерію, а також намагалися штурмувати позиції ЗСУ.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт".

